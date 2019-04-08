Kapatılan Üniversitenin Sahibine Fetö'den Hapis Cezası

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanan kapatılan İzmir Üniversitesi ile Fatih Kolejinin sahibi İsmail Selim Doğanata'ya 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanan kapatılan İzmir Üniversitesi ile Fatih Kolejinin sahibi İsmail Selim Doğanata'ya 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.



İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Doğanata ve avukatları katıldı.



Duruşma savcısının "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla cezalandırılması yönünde verdiği mütalaanın ardından söz alan sanık Doğanata, hakkındaki suçlamaları reddetti.



FETÖ mağduru olduğunu savunan Doğanata, "Örgüte maddi olarak destek verdiğime yönelik iddialar doğru değil. Bırakın benim örgüte destek olmamı, kapatılan Şifa ve Gediz üniversitelerine rakip olduğum için FETÖ'nün yaklaşık 100 milyon lira kaybetmesini sağladık. Bu örgüte hiçbir zaman üye olmadım. 'Örgüt üyeliği' asılsız ve beni rencide eden bir iddiadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Doğanata'yı tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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