Son Dakika Haberleri: Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (Yarsav) Başkanı Murat Arslan'a Fethullahçı Terör...

Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (Yarsav) Başkanı Murat Arslan'a Fethullahçı Terör...

1 saat önce

IHAAW153429-ASA/18-01-2019- Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) Başkanı Murat Arslan'a Fethullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (Yarsav) Başkanı Murat Arslan'a Fethullahçı Terör..., System.String[]
IHAAW153429-ASA/18-01-2019

- Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) Başkanı Murat Arslan'a Fethullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. 18.01.2019 15: 34: 29 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:40 Kaynak: İHA

Murat Arslan, 3. Sayfa
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