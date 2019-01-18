Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (Yarsav) Başkanı Murat Arslan'a Fethullahçı Terör...
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IHAAW153429-ASA/18-01-2019- Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) Başkanı Murat Arslan'a Fethullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.
IHAAW153429-ASA/18-01-2019
- Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) Başkanı Murat Arslan
'a Fethullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. 18.01.2019 15: 34: 29 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:40 Kaynak: İHA
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