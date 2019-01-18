Kapatılan Yarsav'ın Eski Başkanı Arslan'a Fetö'den 10 Yıl Hapis

KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski Başkanı Murat Arslan
'a Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Ankara
25. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanık Murat Arslan ile avukatları katıldı. Bazı yabancı yargı mensupları da duruşmayı takip etti. Davanın bugünkü celsesinde sanık Arslan, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı. Suçlamaları reddeden Arslan, FETÖ ile bir bağının bulunmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.
Daha sonra Arslan'ın avukatlarına söz hakkı verildi. Avukatlar, "mahkemenin bağımsızlığını yitirdiği" gerekçesiyle reddihakim talebinde bulundu. Duruşma savcısı, yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirttiği talebin reddedilmesini istedi. Talebi karara bağlayan mahkeme, avukatların reddihakim talebini "yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu" gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin bu kararının ardından Arslan'ın avukatları, müdafilikten istifa ettiklerini açıklayarak duruşma salonundan ayrıldı. Mahkeme başkanı, bunun da yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirtti.
10 yıl hapis cezası verildi
Sanık Arslan'a son sözünün sorulmasının ardından duruşmaya ara verildi. Ara sonrası kararını açıklayan mahkeme, Arslan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. - ANKARA