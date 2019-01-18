Son Dakika Haberleri: Kapatılan Yarsav'ın Eski Başkanı Arslan'a Fetö'den 10 Yıl Hapis

Kapatılan Yarsav'ın Eski Başkanı Arslan'a Fetö'den 10 Yıl Hapis

1 saat önce

KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski Başkanı Murat Arslan'a Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Kapatılan Yarsav'ın Eski Başkanı Arslan'a Fetö'den 10 Yıl Hapis, System.String[]
KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski Başkanı Murat Arslan'a Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanık Murat Arslan ile avukatları katıldı. Bazı yabancı yargı mensupları da duruşmayı takip etti. Davanın bugünkü celsesinde sanık Arslan, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı. Suçlamaları reddeden Arslan, FETÖ ile bir bağının bulunmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Daha sonra Arslan'ın avukatlarına söz hakkı verildi. Avukatlar, "mahkemenin bağımsızlığını yitirdiği" gerekçesiyle reddihakim talebinde bulundu. Duruşma savcısı, yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirttiği talebin reddedilmesini istedi. Talebi karara bağlayan mahkeme, avukatların reddihakim talebini "yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu" gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin bu kararının ardından Arslan'ın avukatları, müdafilikten istifa ettiklerini açıklayarak duruşma salonundan ayrıldı. Mahkeme başkanı, bunun da yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirtti.

10 yıl hapis cezası verildi

Sanık Arslan'a son sözünün sorulmasının ardından duruşmaya ara verildi. Ara sonrası kararını açıklayan mahkeme, Arslan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:27 Kaynak: İHA

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