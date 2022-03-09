Kapatılan YARSAV'ın eski başkanına FETÖ'den verilen ceza onandı - Son Dakika
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Kapatılan YARSAV'ın eski başkanına FETÖ'den verilen ceza onandı

09.03.2022 11:07
Kapatılan YARSAV'ın eski başkanına FETÖ'den verilen ceza onandı

Yargıtay, KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden mahkum edilmesini onadı.

Yargıtay, KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden mahkum edilmesini onadı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince 18 Ocak 2019'da karara bağlanan dosyanın temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan'a, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, ispat bakımından ise değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı.

Delillerin hukuken geçerli olduğu, sanığa yönelik ceza artırımının yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, yerel mahkemenin hükmünün yerinde olduğu kaydedildi.

FETÖ elebaşının talimatıyla YARSAV'ı ele geçirdiler

Arslan ve örgüt mensubu yargıçlarla ilgili davalarda, YARSAV'A, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla örgüt mensubu hakim ve savcıların üye olmalarının sağlandığı belirtilmişti. Özellikle 2015'ten sonra Türkiye ile ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde olumsuz algı oluşturulması için derneğin kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Eski Anayasa Mahkemesi Raportörü de olan Murat Arslan'ın, FETÖ'nün amaçları doğrultusunda YARSAV'da başkanlığı üstlendiği, örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı, örgütsel faaliyetlere katıldığı ve ByLock kullandığı belirlenmişti.

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Darbeci eski Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanına verilen ağırlaştırılmış müebbete onama Darbeci eski Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanına verilen ağırlaştırılmış müebbete onama

Kanun Hükmünde Kararname, Fetullahçı Terör Örgütü, Murat Arslan, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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