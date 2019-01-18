Son Dakika Haberleri: Kapatılan Yarsav'ın Eski Başkanına Fetö'den Hapis

Kapatılan Yarsav'ın Eski Başkanına Fetö'den Hapis

1 saat önce

Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kapatılan Yarsav'ın Eski Başkanına Fetö'den Hapis, System.String[]
Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmaları için sanık avukatlarına söz verildi.

Avukatlar, savunma yapmadan önce "bağımsızlığını yitirdiği" gerekçesiyle mahkeme heyeti ve mahkeme başkanı hakkında reddihakim talebinde bulundu.

Buna ilişkin değerlendirmesi sorulan savcı, talebin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddedilmesini istedi.

Müzakerenin ardından heyetin kararını açıklayan mahkeme başkanı, "yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu" gerekçesiyle sanık avukatlarının talebinin reddedildiğini açıkladı.

Bunun üzerine sanık avukatlarından Öykü Didem Aydın, taleplerinin dikkate alınmadığını ve itiraz kararlarına ilişkin bir üst mahkemenin kararı beklenmeden duruşmaya devam edilemeyeceğini savundu.

Mahkemenin yargılamayı sürdüreceğini belirtmesi üzerine sanık avukatları, Arslan'ın müdafiliğinden istifa ettiklerini bildirerek duruşma salonunda ayrıldı.

Sanık Arslan'ın önceki duruşmalarda birden fazla avukat tarafından temsil edildiğini hatırlatan mahkeme başkanı, avukatların istifa etmeden önce sanığa, yeni bir avukat talep etmesini söylediklerini, bunun da yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu kaydetti.

Mahkeme başkanı, sanık Arslan'a son sözünü sorduktan sonra kararını açıkladı.

Buna göre Arslan, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Duruşmanın öğleden önceki bölümünde sanık Arslan, esasa ilişkin savunmasını yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:55 Kaynak: AA

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