KAPATILAN ZAMAN GAZETESİ BİNASİ BAKIRKÖY ADLİYESİ'NE EK HİZMET BİNASI OLUYOR
KAPATILAN ZAMAN GAZETESİ BİNASİ BAKIRKÖY ADLİYESİ'NE EK HİZMET BİNASI OLUYOR Bahçelievler Yenibosna'da bulunan FETÖ'nün eski Zaman Gazetesi binası, Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası oluyor.
KAPATILAN ZAMAN GAZETESİ BİNASİ BAKIRKÖY ADLİYESİ'NE EK HİZMET BİNASI OLUYOR
Bahçelievler Yenibosna'da bulunan FETÖ'nün eski Zaman Gazetesi binası, Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası oluyor. Binaya 'Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası' tabelası asıldı.
İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 4 Mart 2016'da kayyum atanan Bahçelievler Yenibosna'daki bulunan FETÖ terör örgütüne ait Zaman Gazetesi, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrasında 27 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldı. Uzun süredir boş durumdaki bina Bakırköy Adliyesi ek hizmet binası oluyor. Binaya 'Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası' yazılı tabela asıldığı görüldü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 06:25
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KAPATILAN ZAMAN GAZETESİ BİNASİ BAKIRKÖY ADLİYESİ'NE EK HİZMET BİNASI OLUYOR - Son Dakika
Son Dakika Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Son Dakika: Rusya ilk koronavirüs aşısını onayladı! Putin'in kızı da aşıyı yaptırdı Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Celta Vigo'nun kamp kadrosunda yer almadı Eski Fenerbahçeli futbolcu Diego Reyes, koronavirüse yakalandı Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor