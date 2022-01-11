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Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarının davasında tanık dinlendi - Son Dakika

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarının davasında tanık dinlendi

11.01.2022 15:27

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarının davasında tanık dinlendiİSTANBUL Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarının Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada tanık dinlendi.

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarının davasında tanık dinlendi

İSTANBUL Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarının Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada tanık dinlendi. Duruşmada tanık olarak dinlenen köşe yazarı Hüseyin Gülerce, "Bizim bu yapıyla doku uyuşmazlığımız var" dedi.

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarları Ali Bulaç, Mehmet Özdemir, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne'nin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davasında yargılamaya devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan ve Şahin Alpay ile avukatları hazır bulundu.

"Bana gözdağı verildi"

Duruşmada köşe yazarı Hüseyin Gülerce tanık olarak dinlendi. SEGBİS ile duruşmaya bağlanarak beyanda bulunan Gülerce, "Bu arkadaşlara bir talimat geldiğini asla düşünmem. Kendi fikirlerini yazıyorlardı. Böyle bir şeye şahit olmadım, bunun dedikodusunu bile duymadım. MİT krizinde kendi tavrımı ortaya koydum. Benim erkenden tavır koymamım somut örneği; 25 Aralık'tan 2 gün sonraki, 3 paragraftan oluşan bir tweettir. Tweeti silmemi istediler. Bana gözdağı verildi. 'O tweeti derhal siliyorsun' dediler silmedim. Bizim bu yapıyla zaten doku uyuşmazlığımız var" ifadelerini kullandı.

Sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış şeklindeki adli kontrol hükümlerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, firari sanık Mehmet Özdemir hakkındaki yakalama emrinin devamına hükmetti. Dava dosyasının mütalaa hazırlanması için duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarları hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava karara bağlanmıştı. Mahkeme, sanık Mümtazer Türköne'yi 'örgüt üyeliği' suçundan 10 yıl 6 ay, Ali Bulaç ile Şahin Alpay'ı aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış, Mehmet Özdemir ise beraat etmişti. Davanın karara bağlanmasının ardından yapılan temyiz incelemesinde Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, hükmü 'eksik inceleme' yapıldığı gerekçesiyle bozmuştu. Sanıkların eyleminin 'örgüte yardım' suçunu oluşturduğunu kaydeden Yargıtay, Türköne'yi tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliye etmişti.

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarının davasında tanık dinlendi
Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarının davasında tanık dinlendi
Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarının davasında tanık dinlendi

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Mehmet Özdemir, Ali Bulaç, İstanbul, Yargıtay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarının davasında tanık dinlendi - Son Dakika


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