KAPATILAN ZAMAN GAZETESİ YAZARLARININ YURT DIŞI YASAKLARI KALDIRILDI - Son Dakika
Üye Girişi

KAPATILAN ZAMAN GAZETESİ YAZARLARININ YURT DIŞI YASAKLARI KALDIRILDI

28.06.2022 15:52
KAPATILAN ZAMAN GAZETESİ YAZARLARININ YURT DIŞI YASAKLARI KALDIRILDI

KAPATILAN Zaman Gazetesi'nin eski yazarları hakkında 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan verilen cezanın bozulması sonrası görülen davada, sanıklar Ali Bulaç, Şahin Alpay, Mümtazer Türköne ve Ahmet Turan Alkan hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verildi.

KAPATILAN Zaman Gazetesi'nin eski yazarları hakkında 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan verilen cezanın bozulması sonrası görülen davada, sanıklar Ali Bulaç, Şahin Alpay, Mümtazer Türköne ve Ahmet Turan Alkan hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Ahmet Turan Alkan, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç avukatlarıyla katıldı. Firari sanık Mehmet Özdemir hakkındaki yakalama emrinin infaz edilemediği tutanağa geçti. Duruşma savcısı önceki celse sanıklar Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan ve Mümtazer Türköne hakkında, 'Örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep ettiği mütalaasını tekrarladığını belirtti.

Sanık avukatları savunmalarını gelecek celse yapacaklarını belirterek, müvekkillerinin yurt dışı yasağının kaldırılmasını ve dijital materyallerin iadesini talep ettiler.

DİJİTAL MATERYALLERİN İADESİNE KARAR VERİLDİMahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları gelecek celseye kadar süre verdi. Heyet, sanıklar hakkında yurt dışı yasağının kaldırılmasına, el konulan dijital materyallerin iadesine karar verdi. Sanık Ahmet Turan Alkan'ın mal varlığı üzerindeki tedbirin de kaldırılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİİstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, 6 Temmuz 2018'de karar çıkmıştı. Kararın ilk temyiz yeri olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi (istinaf), yerel mahkeme kararını 25 Haziran 2019 tarihinde duruşmasız olarak değerlendirmişti. Daire, yerel mahkemenin 6 Temmuz 2018 tarihli kararını yerinde görerek onamıştı. Kararın ikinci temyiz edildiği Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise 24 Eylül 2020'de verdiği kararla bazı sanıklarla ilgili kısmı bozma, bazı sanıklarla ilgili ise kısmi onama kararı vermişti.Sanık Mümtazer Türköne'yi 'Örgüt üyeliği' suçundan 10 yıl 6 ay, Ali Bulaç ile Şahin Alpay'ı aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış, Mehmet Özdemir ise beraat etmişti. Davanın karara bağlanmasının ardından yapılan temyiz incelemesinde Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, hükmü eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle bozmuştu. Sanıkların eyleminin 'Örgüte yardım' suçunu oluşturduğunu kaydeden Yargıtay, Mümtazer Türköne'yi tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliye etmişti.


YORUMLAR
500
Bakan Özer: Başörtüsü yasağıyla yurt dışına gidişlere vesile olanların beyin göçüyle ilgili konuşacağı bir şey yok Bakan Özer: Başörtüsü yasağıyla yurt dışına gidişlere vesile olanların beyin göçüyle ilgili konuşacağı bir şey yok Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi Cidde'ye Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi Cidde'ye
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAPATILAN ZAMAN GAZETESİ YAZARLARININ YURT DIŞI YASAKLARI KALDIRILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
15:47 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!
15:30 Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı bazada yakalandı
15:28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
14:49 Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filminin ilk set fotoğrafları paylaşıldı
14:46 CHP'li Özgür Özel, AK Parti'ye Aykut Erdoğdu üzerinden seslendi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı
14:46 Bakan Nebati, BDDK'nın kredi kararıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
14:45 Uçaktaki olaya FBI dahil oldu! Bir adam ilişkiye girdiği anları tüm yolculara gönderdi
14:12 TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoda Arap ezgilerinin yer alması büyük tepki çekti! Eleştiriler sonrası video yayından kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 15:55:44. #1.11#
SON DAKİKA: KAPATILAN ZAMAN GAZETESİ YAZARLARININ YURT DIŞI YASAKLARI KALDIRILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement