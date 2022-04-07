KAPATILAN ZAMAN GAZETESİNİN ESKİ YAZARLARINA 15'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
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KAPATILAN ZAMAN GAZETESİNİN ESKİ YAZARLARINA 15'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

07.04.2022 14:36

KAPATILAN Zaman gazetesinin eski yazarları Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne'nin "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan aldıkları cezalar ile gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Özdemir'in beraat kararının Yargıtay'da bozulmasının ardından görülen davada, savcı...

KAPATILAN Zaman gazetesinin eski yazarları Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne'nin "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan aldıkları cezalar ile gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Özdemir'in beraat kararının Yargıtay'da bozulmasının ardından görülen davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklar Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan ve Mümtazer Türköne hakkında "örgüte yardım" suçundan 15'er yıla kadar hapis talep etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklar Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç avukatlarıyla katıldı. Firari sanık Mehmet Özdemir hakkındaki yakalama emrinin infaz edilemediği tutanağa geçti.

4 SANIĞA 15'ER YIL HAPİS İSTEMİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, dava süreci üzerine anlatımda bulundu. Mütalaada sanıklar Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan ve Mümtazer Türköne hakkında "Örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi. Savcı, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Mehmet Özdemir'in savunmasının alınmamış olması nedeniyle dosyasının ayrılmasını istedi.

SON SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLDİ

Sanık avukatları mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, 6 Temmuz 2018'de karar çıkmıştı. Kararın ilk temyiz yeri olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi (istinaf), yerel mahkeme kararını 25 Haziran 2019 tarihinde duruşmasız olarak değerlendirmişti. Daire, yerel mahkemenin 6 Temmuz 2018 tarihli kararını yerinde görerek onamıştı. Kararın ikinci temyiz edildiği Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise 24 Eylül 2020'de verdiği kararla bazı sanıklarla ilgili kısmı bozma, bazı sanıklarla ilgili ise kısmi onama kararı vermişti.

Sanık Mümtazer Türköne'yi "Örgüt üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay, Ali Bulaç ile Şahin Alpay'ı aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış, Mehmet Özdemir ise beraat etmişti. Davanın karara bağlanmasının ardından yapılan temyiz incelemesinde Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, hükmü eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle bozmuştu. Sanıkların eyleminin "Örgüte yardım" suçunu oluşturduğunu kaydeden Yargıtay, Mümtazer Türköne'yi tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliye etmişti.

Görüntü Dökükü:

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-cep telefonundan: Sanıklar duruşma salonundan çıkarken

KAPATILAN ZAMAN GAZETESİNİN ESKİ YAZARLARINA 15'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
KAPATILAN ZAMAN GAZETESİNİN ESKİ YAZARLARINA 15'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
KAPATILAN ZAMAN GAZETESİNİN ESKİ YAZARLARINA 15'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAPATILAN ZAMAN GAZETESİNİN ESKİ YAZARLARINA 15'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika


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