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Kapatıldıktan sonra isim değiştirerek faaliyetini sürdüren derneğin yöneticisine terör davası - Son Dakika

Kapatıldıktan sonra isim değiştirerek faaliyetini sürdüren derneğin yöneticisine terör davası

26.07.2021 11:58
Kapatıldıktan sonra isim değiştirerek faaliyetini sürdüren derneğin yöneticisine terör davası, System.String[]

Diyarbakır'da terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatıldıktan sonra isim değiştirerek faaliyetini yürüten Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneğinin (MEBYA-DER) tutuklu yöneticisi Yüksel A.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatıldıktan sonra isim değiştirerek faaliyetini yürüten Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneğinin (MEBYA-DER) tutuklu yöneticisi Yüksel A. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Yüksel A. hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili detaylı bilgiye yer verildi.

Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğinin (MEYA-DER) terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 677 sayılı KHK ile kapatıldığı bildirilen iddianamede, bu oluşumun isim değiştirerek MEBYA-DER olarak örgütsel faaliyetlere devam ettiği savunuldu.

Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan bazı teröristlerin ifadelerinin de yer aldığı iddianamede, ifadelere göre, MEBYA'DER'in PKK'ya bağlı olduğu, örgütün üst kadrolarından talimat aldığı, etkisiz hale getirilen örgüt üyeleri ve aileleri ile örgüte katılım yapacak kişilere yönelik faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kaydı dernek binasında çıktı

Soruşturma aşamasında dernek binasında yapılan aramalarda örgütsel dokümanların bulunduğu ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Dernekte, ölü teröristlerin sicil, kimlik ve kod bilgileri bulunmuştur. 1994'ten başlayıp 2021 yılı şubat ayına kadar örgüt içerisinde bulunan ve öldürülen teröristlerin kayıtlarının aralıksız yer aldığı görülmüştür. PKK bünyesinde faaliyet yürüten ve örgütün ihtiyaçları doğrultusunda milislik yapan ailelerin kimlik, adres ve iletişim bilgisi ile örgütün yardımda bulunduğu, okul çağında bulunan yaşlardan başlayıp çalışma grubunda dahi birçok milisin kimlik bilgileri dernek aramasında ele geçirildi. MEBYA-DER'in PKK'nın arşiv görevini görerek, örgüte katılan örgüt üyelerine ilişkin bilgileri sürekli güncelleyerek eklediği, örgütün kırsal alanı ile irtibatlı olduğu, örgüte katılanların aileleri arasında köprü vazifesi görerek, ailelerin taleplerini aldığı, PKK adına eylem ve faaliyet yürüttüğü, terör örgütü ile sürekli irtibat halinde olup ölen teröristlerin bilgilerini güncel olarak kaydettiği belirlenmiştir."

Dernekte bulunan bilgi, belge, doküman ile açık kaynak ve tespitlerin göz önünde bulundurulduğu belirtilen iddianamede, derneğin terör örgütü PKK'nın ideolojik eğitim merkezi olarak faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

İddianamenin sonuç bölümünde sanık Yüksel A'ya ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüphelinin terör örgütünün hiyerarşisi içerisinde yer alan örgüt üyesi olduğu ayrıca MEBYA-DER isimli dernek veya örgütlenmenin PKK/KCK terör örgütü Kandil merkezli KCK yönetimi ile organik/hiyerarşik ilişkisi olduğu hususları birlikte değerlendirilmiştir. Şüphelinin eylemlerinin çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk içerdiği, terör örgütü PKK/KCK adına eylem ve faaliyet yürüttüğü, örgütün hiyerarşisine dahil olduğu, örgütün amacı doğrultusunda bilerek ve isteyerek hareket ettiği gerekçesiyle üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER) ile terör örgütü PKK arasındaki ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda 27 Şubat'ta operasyon düzenlenmiş, aralarında dernek yöneticilerinin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda cep telefonları, sim kartlar, örgütsel dokümanlar, toplatma kararı bulunan kitaplar, ajanda, CD ve teröristlerin bulunduğu fotoğraflar ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan 28 şüpheliden MEBYA-DER'in yöneticisi Yüksel A'nın da bulunduğu 7'si tutuklanmıştı.

Cumhuriyet, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapatıldıktan sonra isim değiştirerek faaliyetini sürdüren derneğin yöneticisine terör davası - Son Dakika


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