Kapatılmayan Çukura Giren Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

BEYOĞLU'nda çalışma sonrası öylece bırakılan çukura yağmur suyu doldu.

BEYOĞLU'nda çalışma sonrası öylece bırakılan çukura yağmur suyu doldu. Çukuru fark edemeyen bir motosiklet sürücüsü çukura girince dengesini kaybedip motosikletten düştü. Arkadan gelen otomobil de son anda durabildi. Şans eseri motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza ve sonrasında yaşananlar sürücünün kask kamerasına yansıdı.



Kaza dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde yapılan çalışma sonrası kapatılmayan çukura giren motosiklet sürücüsü denegesini kaybettikten sonra düştü. Arkadan gelen otomobilin son anda durmasıyla facia ucuz atlatıldı. Çevredekiler ve yoldan geçen diğer motosikletliler düşen motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Motosikletli kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Motosikletli düştüğü yeri görüntülediği sırada aynı çukura yoldan geçen bir motosiklet daha girdi. Bu motosiklet sürücüsü son anda toparlayıp düşmekten kurtuldu ve yoluna devam etti.



- İstanbul

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Genç Adam, Tartıştığı Ağabeyini Tabanca ile Öldürüp Tuvalete Gömdü

Saldırgan, Evliyken Kendisini Aldattığını İddia Ettiği Eski Eşini Kalçasından Bıçakladı

Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü

Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı