Kapatma kararını polisten öğrendi - Son Dakika
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Kapatma kararını polisten öğrendi

6 saat önce

Korona virüs önlemleri kapsamında gece yarısından itibaren kapanması gereken bir çok işletme, kapatma kararını bugün polisten öğrendi.

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Korona virüs önlemleri kapsamında gece yarısından itibaren kapanması gereken bir çok işletme, kapatma kararını bugün polisten öğrendi.


Sivas'ta, Korona virüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren kapalı olması gereken bazı işletmeler, karardan habersiz oldukları gerekçesi ile bugün iş yerlerini açtı. Bu işletmeler polis tarafından uyarılarak, İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili aldığı karar kendilerine hatırlatıldı.


Sivas'ın Sularbaşı Mahallesi Mahallesinde bir kahvehanenin açık olduğunu öğrenen ekipler kahvehaneye giderek işletme sorumlularını uyardı. İşletmede bulunan müşteriler çıkartılarak iş yeri kapatıldı.


İş yeri çalışanı Bekir Kangalgil yayımlanan genelgeden haberinin olmadığını belirterek, "Benim haberim yoktu, sabah açtım, çay demledim. Küçükte bir demlik demledim. Haberi olmayan arkadaşlar geldi. Onlarda çaylarını içtiler. Haberimiz olunca da kapattık. Kanuna uymak zorundayız" dedi. - SİVAS

Polis, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:32 Kaynak: İHA
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