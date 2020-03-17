"Kapatma kararıyla nargileden kurtulabiliriz" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık 'Kapatma kararıyla nargileden kurtulabiliriz' - Son Dakika

"Kapatma kararıyla nargileden kurtulabiliriz"

6 saat önce

Koronavirüs salgını bütün dünyayı sarsarken, bulaşma yollarına dair uyarılar sürüyor.

Koronavirüs salgını bütün dünyayı sarsarken, bulaşma yollarına dair uyarılar sürüyor. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Nargile, Koronavirüsün bulaşma riskini yüzde 100 artırıyor. Bu nedenle tedbirler kapsamında nargile kafelerin kapatılması, nargileden kurtulmak için bir fırsat olabilir" dedi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüs hastalığının (Covid-19) bulaşma yollarına yönelik uyarılar sürüyor. Uzmanların sigara kullanan vatandaşların yaşı ne olursa olsun risk altında olduğuna dair açıklamasının ardından, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da nargileyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BULAŞMA RİSKİNİ YÜZDE 100 ARTIYOR"

Nargilenin başta Covid-19 olmak üzere birçok hastalığın bulaşmasını yüzde 100 artırdığını ifade eden Doç. Dr. Aydın, "Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan nargile kafeler, bizlere nargileden kurtulmak için bir fırsat sunuyor. Her şeyden önce nargile dumanı, tömbekide bulunan sıvıdan geçerek kullanıcıya geliyor ve duman içindeki partiküller ıslanarak ağza ve boğaza yapışıyor. Bu da başta gırtlak kanseri olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. En önemlisi de nargile, adına 'Nargile Kafe' denen mekanlarda kullanılıyor ve her gün onlarca insanın elinden geçiyor. Nargilenin marpuç kısmı tam bir mikrop yuvası. Başta Covid-19 olmak üzere her türlü bulaşıcı hastalık için riski yüzde 100 artırıyor. Üstelik marpuca takılan ve adına sipsi denen ağızlık aparat da bu bulaşma riskini önleyemiyor. Hele birkaç kişinin aynı anda kullanabileceği şekilde tasarlanmış olan tipleri çok daha büyük risk taşıyor" diye konuştu.

"SİGARADAN DAHA TEHLİKELİ"

TSSD olarak nargile konusunda yıllardır uyarı yaptıklarını hatırlatan Doç. Dr. Aydın, "Nargile her zaman için sigaradan daha riskli bir alışkanlık. Zira tömbekisi, marpucu ve hortumu, zararlı mikroorganizmaların yetişmesi için çok uygun bir ortam. Üstelik son zamanlarda nargile kullanımına, 'nargile sohbetleri' gibi başlıklarla entelektüel bir hava vermeye çalışıyorlar. İnsanlarımızın ve gençlerimizin sağlığıyla ve geleceğiyle oynanmasına izin verilmemeli. Nargile de, sigara da, elektronik sigara da akciğerlere zarar veriyor. Covid-19'un da en çok etki ettiği organımız akciğerlerimiz. Tütün ürünlerinin bağışıklık sistemini baskılaması da cabası" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Koronavirüs, Türkiye, Aydın, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:29 Kaynak: DHA
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