KAPEM'de 4 Branşta Daha Eğitimler Başladı
41 dakika önce
KAPEM, Nevşehir Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu (ASO) ile işbirliği içerisinde 4 farklı branşta daha eğitimlere başlandı.
Kapucubaşı Mahallesi Seyit TaşçıSokakta Nevşehir Belediyesi'ne aitKöylü ve Organik Ürünler Pazarının ikinci katındakiKAPEM'in ana merkezindeİngilizce seviye A-2veBilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü eğitimlerine ilave olarak Diksiyon, Spikerlik ve SunuculukveOkul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kursunda eğitim çalışmalarına başlandı.
Gerçekleştirilecek eğitim çalışmalarının ardından yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:27 Kaynak: Bültenler
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