Son Dakika Haberleri: KAPEM'de 4 Branşta Daha Eğitimler Başladı

KAPEM'de 4 Branşta Daha Eğitimler Başladı

41 dakika önce

KAPEM, Nevşehir Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu (ASO) ile işbirliği içerisinde 4 farklı branşta daha eğitimlere başlandı.

KAPEM'de 4 Branşta Daha Eğitimler Başladı, System.String[]

Kapucubaşı Mahallesi Seyit TaşçıSokakta Nevşehir Belediyesi'ne aitKöylü ve Organik Ürünler Pazarının ikinci katındakiKAPEM'in ana merkezindeİngilizce seviye A-2veBilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü eğitimlerine ilave olarak Diksiyon, Spikerlik ve SunuculukveOkul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kursunda eğitim çalışmalarına başlandı.

Gerçekleştirilecek eğitim çalışmalarının ardından yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:27 Kaynak: Bültenler

Nevşehir, Güncel
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