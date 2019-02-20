KAPEM'de 4 Branşta Daha Eğitimler Başladı

Kapucubaşı Mahallesi Seyit TaşçıSokakta Nevşehir Belediyesi'ne aitKöylü ve Organik Ürünler Pazarının ikinci katındakiKAPEM'in ana merkezindeİngilizce seviye A-2veBilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü eğitimlerine ilave olarak Diksiyon, Spikerlik ve SunuculukveOkul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kursunda eğitim çalışmalarına başlandı.

Gerçekleştirilecek eğitim çalışmalarının ardından yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek