Kapem'de İki Ayrı Kurs Daha Açılacak
1 saat önce
Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) 'nde, 41. dönem eğitimine ilave olarak iki ayrı kurs çalışmalarını Şubat ayının ilk haftasında başlatıyor.
Nevşehir
Belediyesi Kapadokya
Eğitim Merkezi (KAPEM) 'nde, 41. dönem eğitimine ilave olarak iki ayrı kurs çalışmalarını Şubat ayının ilk haftasında başlatıyor. Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk ile Osmanlıca
'da Türkçe Kelimelerin İmlası olarak açılacak iki ayrı kursa başvuru işlemleri ise devam ediyor.
Kapucubaşı Mahallesi Seyit Taşçı Sokakta Nevşehir Belediyesi'ne ait Köylü ve Organik Ürünler Pazarının ikinci katındaki KAPEM merkezinde Örgün eğitim alanında kurumsallaşan Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) 'nde, 41. dönem Arapça seviye A-1, İngilizce seviye A-l, A-2 ve Bilgisayar
İşletmenliği ve Operatörlüğü eğitimleri aralıksız sürüyor.
KAPEM'de özellikle gençlerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ile birlikte Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk ve Osmanlıca 'da Türkçe Kelimelerin İmlası kursunun da Şubat ayının ilk haftasında başlatılması kararlaştırıldı. Söz
konusu eğitimlere katılmak isteyenler KAPEM' in 2013 86 93 nolu telefonunu arayıp kayıt yaptırabileceği gibi Kapucubaşı Mahallesi Seyit Taşçı Sokakta Nevşehir Belediyesi'ne ait Köylü ve Organik Ürünler Pazarının ikinci katındaki KAPEM merkezine şahsen de başvuruda bulunarak Şubat ayının ilk haftasında başlatılacak bizzat başvuruda bulunarak Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk ve Osmanlıca 'da Türkçe Kelimelerin İmlası konulu eğitimlere katılabilecekler. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:25 Kaynak: İHA
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