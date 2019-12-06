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KAPEM'de web tasarım kursu açılıyor

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (AKPEM) tarafından ücretsiz Web Tasarım Kursu açılacak.

KAPEM'de web tasarım kursu açılıyor, System.String[]

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (AKPEM) tarafından ücretsiz Web Tasarım Kursu açılacak.


Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KAPEM, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Son olarak sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan KAPEM bünyesinde açılacak olan Web Tasarımı Kursu ile kursiyerlere bilişim teknolojilerinin tekniklerini öğretilecek.


KAPEM'in kapalı pazar yeri içerisinde bulunan merkezinde Cuma, Cumartesi ve Pazar akşamları gerçekleştirilen kursta web kodlama, web tasarımı ve web programcılığının incelikleri anlatılacak. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.


İçeriği html, css, javacript, dreamweawer, veri tabanı modüllerinden oluşan ve 20 Aralık 2019 tarihinde başlayacak olan kursa Ortaokul mezunu herkes ücretsiz olarak katılabilecek. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:39 Kaynak: İHA
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