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Kapem'de Yüz Yüze Eğitimler Başlıyor - Son Dakika

Kapem'de Yüz Yüze Eğitimler Başlıyor

03.06.2021 16:21
Kapem'de Yüz Yüze Eğitimler Başlıyor, System.String[]

Kapem'de Yüz Yüze Eğitimler Başlıyor Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında yeni eğitim dönemine başlıyor.

Kapem'de Yüz Yüze Eğitimler Başlıyor

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında yeni eğitim dönemine başlıyor. Salgın tedbirleri kapsamında bir süredir uzaktan gerçekleştirilen dersler, 15 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze yapılacak.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KAPEM'de kademeli normalleşme kapsamında yüz yüze eğitimlerin başlayacağı tarih belli oldu.

Gülbahçe içerisindeki Paşakonağı'nda bulunan ve bu güne kadar on binlerce kişiye sertifikalı eğitimler veren KAPEM'de yeni kurslar 15 Haziran Salı günü başlayacak.

Merkez'de ilk olarak Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, Medya Okuryazarlığı, İngilizce A1-A2, Osmanlıca'da Türkçe Kelimelerin İmlası, Etkili ve Hızlı Okuma,   Osmanlı Türkçesinde Kolay Metinler, Resim Sanat Eğitimi, İnternet Programcılığı, Halk Oyunları, Ney, Keman, Bağlama ve Gitar kursları açılacak.

Yüz yüze eğitime geçilmesi nedeniyle üst seviyede salgın tedbirlerinin uygulanacağı ve kontenjanların sınırlı tutulacağı KAPEM'de açılacak olan kurslara katılmak isteyenler 0384 213 86 93 no lu telefonu arayıp kayıt yaptırabileceği gibi Paşakonağı içerisinde bulunan merkeze şahsen başvurabilir ya da www. kapem. org adresinden online olarak kayıtlarını yaptırabilir.

Ücretsiz olarak düzenlenecek olan kurslar sonunda yapılacak olan sınavlarda başarı gösteren kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

Bu arada KAPEM'de önümüzdeki haftalarda açılması planlanan yeni kurslarda belli oldu. Merkezde; bu ay sonundan itibaren ise Arapça, Fransızca, Korece, Almanca, Rusça, Türk İşaret Dili ve Emlak Danışmanlığı kurslarının açılması planlanıyor.

Kapadokya, Nevşehir, Haziran, Salı, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kapem'de Yüz Yüze Eğitimler Başlıyor - Son Dakika


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