KAPEM'den Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kursu

Kapucubaşı Mahallesi Seyit TaşçıSokakta Nevşehir Belediyesi'ne aitKöylü ve Organik Ürünler Pazarının ikinci katındakiKAPEM merkezinde Örgün eğitim alanında kurumsallaşan Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) 'nde, devam eden41. dönemArapça seviye A-1, İngilizce seviye A-l ,A-2veBilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü eğitimlerine ilave olarak Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk ve Osmanlıca 'da Türkçe Kelimelerin İmlası kursu ile birlikteOkul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kursu açılacak.

Söz konusu eğitimlere katılmak isteyenler KAPEM' in 2013 86 93 nolu telefonunu arayıp kayıt yaptırabileceği gibi Kapucubaşı Mahallesi Seyit TaşçıSokakta Nevşehir Belediyesi'ne aitKöylü ve Organik Ürünler Pazarının ikinci katındakiKAPEM merkezine şahsen de başvuruda bulunarak Şubat ayında açılacak Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kursu'na katılabilecek.