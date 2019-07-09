Son Dakika Haberleri: KAPEM'den ücretsiz bilgisayar kursu
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KAPEM'den ücretsiz bilgisayar kursu

19 dakika önce

Nevşehir Belediyesi bünyesindeki Kapadokya Eğitim Merkezi'nde (KAPEM) yeni dönem ücretsiz bilgisayar kursları başladı.

KAPEM'den ücretsiz bilgisayar kursu, System.String[]

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı (KAPEM) tarafından açılan kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi kursları kadınlar ve gençlerden yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda merkez tarafından yaz döneminde açılan ücretsiz Bilgisayar Kursu'na hafta içi akşam ve hafta sonu olmak üzere iki ayrı grupta 40 kursiyer katılıyor.

Merkezin kapalı pazaryeri içerisindeki eğitim biriminde gerçekleştirilen ve üç ay sürecek olan kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü Sertifikası verilecek.

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:36 Kaynak: Bültenler
Bilgisayar, Güncel
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