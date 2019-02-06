Kapem Eğitimlerine Başvurular Devam Ediyor
47 dakika önce
Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM),Nevşehir Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) ile işbirliği içerisinde önümüzdeki günlerde başlatılacak kurslar için kayıt işlemleri sürüyor.
Nevşehir
Belediyesi Kapadokya
Eğitim Merkezi (KAPEM),Nevşehir Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) ile işbirliği içerisinde önümüzdeki günlerde başlatılacak kurslar için kayıt işlemleri sürüyor.
Kapucubaşı Mahallesi Seyit Taşçı Sokakta Nevşehir Belediyesi'ne ait Köylü ve Organik Ürünler Pazarının ikinci katındaki KAPEM merkezinde Örgün eğitim alanında kurumsallaşan Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) 'nde, devam eden 41. dönem İngilizce seviye A-l ve Bilgisayar
İşletmenliği ve Operatörlüğü eğitimlerine ilave olarak Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, İngilizce Seviye A2, Osmanlıca
Türkçesi ve Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kursu açılacak. Söz
konusu eğitimlere katılmak isteyenler KAPEM' in 2013 86 93 nolu telefonunu arayıp kayıt yaptırabileceği gibi Kapucubaşı Mahallesi Seyit Taşçı Sokakta Nevşehir Belediyesi'ne ait Köylü ve Organik Ürünler Pazarının ikinci katındaki KAPEM merkezine şahsen de başvuruda bulunabilir.
KAPEM' in 41. Eğitim dönemine ait 4 kursta eğitimler, Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:19 Kaynak: İHA
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