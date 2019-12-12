KAPEM gençleri meslek hayatına hazırlıyor - Son Dakika
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KAPEM gençleri meslek hayatına hazırlıyor

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM), gençler için ücretsiz olarak Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Eğitimi ile Halkla İlişkiler ve Organizasyon Kursları açacak.

KAPEM gençleri meslek hayatına hazırlıyor, System.String[]

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM), gençler için ücretsiz olarak Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Eğitimi ile Halkla İlişkiler ve Organizasyon Kursları açacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek kurs sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü KAPEM bünyesinde açtığı yabancı dil, kişisel gelişim ve meslek edinme kursları ile bugüne kadar binlerce gence eğitim veren Nevşehir Belediyesi, şimdi de Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Halkla İlişkiler ve Organizasyon Kursları düzenliyor.


16 Aralık 2019 tarihinde başlayacak olan Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve 18 Aralık 2019 tarihinde başlayacak olan Eğitimi ile Halkla İlişkiler ve Organizasyon Kursları sonunda düzenlenecek sınavlarda başarı gösteren adaylara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.


Kurslara katılmak isteyenler 16 Aralık 2019 tarihine kadar KAPEM' in 0384 213 86 93 nolu telefonunu arayıp kayıt yaptırabileceği gibi Kapalı Pazaryeri içerisinde bulunan merkeze şahsen başvurabilir ya da www.kapem.org adresinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecekler. - NEVŞEHİR

Halkla İlişkiler, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:21 Kaynak: İHA
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