Son Dakika Haberleri: KAPHİB Meclis toplantısı yapıldı
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KAPHİB Meclis toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAPHİB) Meclis toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında, Valilik toplantı salonunda gerçekleşti.

KAPHİB Meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAPHİB) Meclis toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında, Valilik toplantı salonunda gerçekleşti.


Toplantıda, Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği 2020 Mali Yılı Yatırım Planının görüşülüp kararlaştırılması, 2020 Mali Yılı Bütçesi ve 2021 ve 2022 yılları tahmini bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması, 2020 yılında Bakanlık belgeli Turizm tesisleri ve hizmetten yararlanan Balon firmalarının katılım paylarının görüşülüp değerlendirilmesi, konuları görüşüldü.


Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında yapılan toplantıya; Kapadokya Turizm Altyapı Hizmet Birliği (KAPHİB) Müdürü Levent Ak, Birliğe Üye İlçe ve Belde Belediye Başkanları, birliğe üye turizmciler ve muhtarlıklar katıldı. - NEVŞEHİR

İlhami Aktaş, Kapadokya, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:43 Kaynak: İHA
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