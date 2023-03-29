Babasını kalbine bıçak saplayarak öldürmüştü! Cinayete "geri zekalı" sözü neden olmuş - Son Dakika
Üye Girişi

Babasını kalbine bıçak saplayarak öldürmüştü! Cinayete "geri zekalı" sözü neden olmuş

29.03.2023 15:28

Zonguldak'ta babasını kalbinden bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki C.C.D. tutuklandı. Gencin eve geldiği sırada kapıyı açmasını istediği kardeşine "Geri zekalı" dediği ve babası ile bu yüzden tartışmaya başladığı ortaya çıktı.

Dün akşam iftar saatinde Gülüç Beldesi Bekyeri Mahallesi üzerinde bir apartmanda 17 yaşındaki C.C.D., evinin önüne geldiğinde 15 yaşındaki kardeşi Muhammet D.'den kapıyı açmasını istedi.

"SEN KİME GERİZEKALI DİYORSUN?"

C.C.D. kardeşine "Açsana kapıyı gerizekalı" demesi üzerine babası Ahmet Demirci (43) araya girerek C.C.D.'ye "Sen kime gerizekalı diyorsun" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. C.C.D. eline aldığı bıçağı babası Ahmet Demirci'nin önce kalbine sonra da kasığına sapladı.

Kapı açma cinayetinde babasını öldüren zanlı tutuklandı

TUTUKLANDI

Ağır yaralanan baba Ahmet Demirci, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. C.C.D. ise olay sonrası cinayet silahı olarak kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kdz. Ereğli Adliyesi'ne sevk edilen C.C.D., üst soyu öldürme suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

C.C.D.'nin yaşının 18'den küçük olması sebebiyle Samsun'daki cezaevine gönderileceği öğrenildi. Anne Kadriye Demirci ise oğlunun adliyede olduğu sırada bina önüne gelerek eşi ve oğlu için gözyaşı döktü. Kadriye Demirci'yi yakınları teselli etti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Emir Emir: ADAM DOĞRU SÖYLEMİŞ,ÇOCUK HAKKINDAKİ TESPİTİ ÇOK YERİNDE,ÇOCUKTA YAPTIĞI HAREKETLE RAHMETLİYİ DOĞRU ÇIKARMIŞ. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Az bile demiş adam bu caniye Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
500
Babasını kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü! Cinayetin altından 'geri zekalı' tartışması çıktı Babasını kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü! Cinayetin altından 'geri zekalı' tartışması çıktı ZONGULDAK'TA KUVVETLİ RÜZGAR; 7 METREYİ AŞAN DALGALAR OLUŞTU ZONGULDAK'TA KUVVETLİ RÜZGAR; 7 METREYİ AŞAN DALGALAR OLUŞTU

Zonguldak, Ereğli, Gülüç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babasını kalbine bıçak saplayarak öldürmüştü! Cinayete 'geri zekalı' sözü neden olmuş - Son Dakika


Son Dakika
15:32 Erdoğan ile görüşen Destici kamera karşısına geçip son seçim anketini paylaştı: 1 saat önce elimize geçti
11:53 Mezarlıkta camı kırık arabada ceset bulundu! İntihar ettiği düşünülüyor
15:22 Favori çok net! İşte sonucu merakla beklenen Fenerbahçe-Beşiktaş maçının oranları
15:20 Bakan Nebati'den taklidini yapan Akşener'e yanıt gecikmedi! Açıklamasına iki fotoğraf da ekledi
15:07 Kim Min-Jae'nin milli takımı hakkındaki yorumları tepkilere neden oldu! Özür dilemesi gerekti
15:01 Kim Min-Jae'nin milli takım için dedikleri ülkesinde kıyameti kopardı! Özür dilemek zorunda kaldı
15:03 Uğur Akkuş ile ayrılacağı iddia edilen Ebru Şallı konuştu: Dava açılmadı, sorunlar yaşıyoruz
14:57 Uğur Akkuş ile boşanacağı konuşulan Ebru Şallı sessizliğini bozdu: Dava açılmadı, sorunlar yaşıyoruz
14:53 Sokak röportajına konuşan şahıstan kan donduran sözler! Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama yapıldı
14:51 Yavuz Ağıralioğlu, başka partiye mi geçiyor? Canlı yayında yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2023 15:52:55. #1.11#
SON DAKİKA: Babasını kalbine bıçak saplayarak öldürmüştü! Cinayete "geri zekalı" sözü neden olmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement