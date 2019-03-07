Son Dakika Haberleri: Kapı Hırsızı Tutuklandı

Kapı Hırsızı Tutuklandı

42 dakika önce

Nevşehir'de bir binanın giriş kapısını yerinden sökerek çalan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.

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Nevşehir'de bir binanın giriş kapısını yerinden sökerek çalan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kapucubaşı Mahallesinde bir binanın giriş kapısının çalınması üzerine polis ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışma sonrasında firari şüpheli M.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. sevk edildiği adli makamlarınca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:04 Kaynak: İHA

Nevşehir, Polis, 3. Sayfa
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