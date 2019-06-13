Son Dakika Haberleri: Kapı hırsızları yakalandı
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Kapı hırsızları yakalandı

2 saat önce

KONYA'da, apartmanın ve iş merkezinin kapıları ile dorsenin kapağını çalan 2 kişi, yakalandı.

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KONYA'da, apartmanın ve iş merkezinin kapıları ile dorsenin kapağını çalan 2 kişi, yakalandı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 5 günde apartman ve iş merkezinin giriş kapıları ile bir dorsenin kapağının çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, kapıların yüklendiği aracın plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, şüpheli Sinan T.'yi (24) gözaltına aldı.
Sinan T. ifadesinde, "Kapıları ben çalmadım. Yakup isimli arkadaşım çaldı. O çaldıktan sonra beni yardıma çağırdı. Benim arabayla kapıları taşıdık. Sonra sattık. Yakup bana para verdi" dedi.
Sinan T.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda polis, Yakup B.'yi (39) Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalayarak, gözaltına aldı. Yakup B., gazetecilerin, "Binaların kapılarını neden çaldınız?" sorusuna, "Ben çalmadım. Başkasının yanında gittim" diye yanıtladı.
Polisteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

- Konya
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:09 Kaynak: DHA
Polis, Konya, Güncel
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