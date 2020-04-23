Kapı kapı dolaşıp, çocuklara hobi malzemesi dağıttılar - Son Dakika

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kapı kapı dolaşıp, çocuklara hobi malzemesi dağıttı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan'ı evlerinde geçirmek zorunda kalan çocuklara

Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, hobi malzemeleri hediye etti. Dernek üyeleriyle kapı kapı dolaşan Başkan Şazime Hancı, hediye paketlerini çocuklara verdi. Hancı, hobi malzemesi vererek, çocukların evde sıkılmamalarını amaçladıklarını söyledi. Şazime Hancı, şunları söyledi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Bitlis Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği bünyesinde, Tatvan Asar-ı Sanat Atölyesi kapsamında ücretsiz eğitimini verdiğimiz sanat derslerinin hobi malzemelerini, ücretsiz olarak çocuklara dağıtıyoruz. Hedefimizde 140 ev var. Çocuğu olan 140 eve malzemelerimi dağıtarak, çocuklara çifte bayram yaşatmayı hedefliyoruz. Özellikle okullarından uzak kalan, dışarıdan mahrum olan çocuklarımızın evde hobi malzemeleriyle hem zaman geçirmeleri hem de sanat öğrenmelerini istiyoruz. Çok yoğun ve yorucu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte herkesin birbirine destek olması gerekiyor. Bütün bireylerin bu konuda üzerine düşeni yerine getirmesi gerekiyor. Biz de dernek olarak böyle bir kampanya başlattık ve özellikle çocuklarımızı sevindirmek amaçlı 23 Nisan'ı seçtik. "

- Tatvan