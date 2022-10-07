Kapı kapı dolaşıp, her gün farklı köyde ücretsiz salça çekiyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Kapı kapı dolaşıp, her gün farklı köyde ücretsiz salça çekiyorlar

07.10.2022 11:38

Kapı kapı dolaşıp, her gün farklı köyde ücretsiz salça çekiyorlar Kocaeli'nin İzmit ilçesinde her gün farklı köye götürülen salça makinesi, dakikalar içinde kilolarca domates ve biber çekiyor.

Kapı kapı dolaşıp, her gün farklı köyde ücretsiz salça çekiyorlar

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde her gün farklı köye götürülen salça makinesi, dakikalar içinde kilolarca domates ve biber çekiyor. Ücretsiz şekilde vatandaşlara ulaştırılan makine, ürünlerin çekirdek ve kabuklarını da ayrı bir yerde toplayıp, kadınların salça mesaisindeki yükünü alıyor.

İzmit Belediyesi, köylere salça makinesi ulaştırarak vatandaşların işlerini kolaylaştırıyor. Her gün farklı köyde muhtarlık binasına getirilen salça makinesi, kahvaltılık sos hazırlamak için de kullanılıyor. Bahçelerden binbir emekle toplanan biber ve domatesler, salça makinesinde çektiriliyor. Özellikle kadınların yüzünü güldüren makine, ürünlerin çekirdek ve kabuklarını da ayrı bir yerde topluyor.

"Makine sayesinde işimiz 15 dakikada bitti"

İstanbul'da ikamet ettiklerini, yaz aylarında Mecidiye Mahallesi'ne geldiklerini söyleyen Ali Korkunç, "Burada organik ürünler yetiştiriyoruz. Salça yapıyoruz, kışlık sos yapıyoruz ve bunları kavanozlara dolduruyoruz. Bu sene belediye salça makinesi gönderdi. Makine sayesinde işimiz 15 dakikada bitti" dedi.

"1 saat gibi bir sürede 6 kişinin ürünü çekildi"

Mecidiye Mahalle Muhtarı Fahrettin Korkutan, "Bugün burada İzmit Belediyesi'nin bize sunduğu güzel bir hizmetten faydalanıyoruz. Bu zamana kadar köyde kadınlarımız salçalarını elle yapmakla uğraşıyorlardı. Bugün makine geldi. Bu makine sayesinde salçalar daha kısa sürede yapılıyor. Vatandaşlar, kendi yetiştirdikleri veya çarşıdan aldıkları ürünleri getirip çektiriyorlar. 1 saat gibi bir sürede 6 kişinin ürünü çekildi. Çok güzel bir şey. İzmit Belediyesi'ne teşekkür ederiz. İnşallah bu hizmetlerin devamını bekliyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapı kapı dolaşıp, her gün farklı köyde ücretsiz salça çekiyorlar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:30 Adalet Bakanı Bozdağ: Yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz
11:02 Muhsin Yazıcıoğlu'nun korumasının ölümüne ilişkin soruşturmada "herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı" için dosya kapandı
10:58 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1.023 lira seviyesinden işlem görüyor
10:56 Bakan Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: 2020'de dünya ekonomisi daralırken, bizler yüzde 1,9 büyümeyi başardık
10:51 Dev kripto para borsası Binance Smart Chain'e saldırı şoku! 100 milyon dolarlık kripto para çalındı
10:45 Şarkıcı Karsu, sevgilisi Mike Schrama'nın evlilik teklifini kabul etti! Ünlü isimlerden tebrik yağdı
10:39 Özel hastanede yaşlı kadına yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Çaresiz kadına kilise müziği eşliğinde haç çıkartmışlar
10:38 Dolar, güne yükselişle başladı! 18,58 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Amirallerin Montrö bildirisi davasında savcı, 91 kişiye beraat, 12 kişiye mahkumiyet kararı talep etti
10:27 Küresel iklim değişikliği ve artan enflasyon rakamları sonrası en ucuz kahve 36 lirayı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 11:49:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kapı kapı dolaşıp, her gün farklı köyde ücretsiz salça çekiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement