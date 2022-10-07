Kapı kapı dolaşıp, her gün farklı köyde ücretsiz salça çekiyorlar

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde her gün farklı köye götürülen salça makinesi, dakikalar içinde kilolarca domates ve biber çekiyor. Ücretsiz şekilde vatandaşlara ulaştırılan makine, ürünlerin çekirdek ve kabuklarını da ayrı bir yerde toplayıp, kadınların salça mesaisindeki yükünü alıyor.

İzmit Belediyesi, köylere salça makinesi ulaştırarak vatandaşların işlerini kolaylaştırıyor. Her gün farklı köyde muhtarlık binasına getirilen salça makinesi, kahvaltılık sos hazırlamak için de kullanılıyor. Bahçelerden binbir emekle toplanan biber ve domatesler, salça makinesinde çektiriliyor. Özellikle kadınların yüzünü güldüren makine, ürünlerin çekirdek ve kabuklarını da ayrı bir yerde topluyor.

"Makine sayesinde işimiz 15 dakikada bitti"

İstanbul'da ikamet ettiklerini, yaz aylarında Mecidiye Mahallesi'ne geldiklerini söyleyen Ali Korkunç, "Burada organik ürünler yetiştiriyoruz. Salça yapıyoruz, kışlık sos yapıyoruz ve bunları kavanozlara dolduruyoruz. Bu sene belediye salça makinesi gönderdi. Makine sayesinde işimiz 15 dakikada bitti" dedi.

"1 saat gibi bir sürede 6 kişinin ürünü çekildi"

Mecidiye Mahalle Muhtarı Fahrettin Korkutan, "Bugün burada İzmit Belediyesi'nin bize sunduğu güzel bir hizmetten faydalanıyoruz. Bu zamana kadar köyde kadınlarımız salçalarını elle yapmakla uğraşıyorlardı. Bugün makine geldi. Bu makine sayesinde salçalar daha kısa sürede yapılıyor. Vatandaşlar, kendi yetiştirdikleri veya çarşıdan aldıkları ürünleri getirip çektiriyorlar. 1 saat gibi bir sürede 6 kişinin ürünü çekildi. Çok güzel bir şey. İzmit Belediyesi'ne teşekkür ederiz. İnşallah bu hizmetlerin devamını bekliyoruz" diye konuştu.