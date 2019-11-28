Kapı kapı gezerek binlerce vatandaşın gönlüne dokunuyorlar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulanan Aile Sosyal Destek Programı'nda (ASDEP) görevli personel, Adıyaman'da ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, talep ve görüşlerin alınması için kapı kapı dolaşarak vatandaşlara ulaşıyor.

Bakanlık tarafından, vatandaşın sosyal hizmet almak için kurumlara gitmesi yerine, devletin vatandaşa ulaşması amacıyla yürütülen ASDEP kapsamında Adıyaman'da 38 uzman sahada görev yapıyor.

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, aile ve tüketici bilimleri bölümlerinden mezun meslek elemanlarından oluşan ASDEP personeli, ev ziyaretlerine dezavantajlı bölgelerden başlıyor.

Ziyaretlerde uygulanan anketle ailenin maddi durumu, sosyal yapısı ve ihtiyaçları belirlenirken, sorunları da tespit ediliyor. Birey bazında gerekli yönlendirmeler yapılıp, rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriliyor.

ASDEP personeli, devletin imkanlarıyla ihtiyaç sahibi aileleri buluşturuyor.

Vatandaşın ihtiyacı yerinde tespit ediliyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulaştıkları vatandaşların uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Daha çok vatandaşa ulaşmak için yoğun çaba gösterdiklerini aktaran Çelik, "Kentte bu yıl 39 bin 856 hane ziyareti gerçekleştirdik. Ziyaretler kapsamında 115 bin 944 vatandaş ile görüşme imkanı sağladık. Amacımız, evleri tek tek gezerek vatandaşların devletten beklentilerini almak, var olan talepleri diğer kurumlar ile istişare edip, kurumlar arasında rehberlik görevini yerine getirmek." dedi.

Saha çalışmasının, yerinde tespit anlamında birçok avantajı olduğunu vurgulayan Çelik, bazı hizmetlerden yararlanmadığı belirlenen ailelerin bu eksikliklerinin giderildiğini kaydetti.

Çemberlitaş köyünde yaşayan Zeliha Kaya da ekiplerin kendilerini ziyaret edip görüştüğü için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Ziyarette görme engelli iki çocuğunun evde bakım hizmetlerinden faydalanmadığının tespit edildiğini aktaran Kaya, müracaatlarının alınıp işlemlerin başlatıldığını belirtti.

ASDEP personelinden Murat Sertpolat ise kent merkezi ve köylerde çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek yardıma ve sosyal hizmetlere muhtaç olan ailelerin tespitini yaparak, devlet ile vatandaş arasında köprü görevi yürüttüklerini söyledi.