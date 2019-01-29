Kapı Kapı Gezerek Çocukların Geleceğini Aydınlatıyorlar

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri dilendirildikleri tespit edilen çocukların evlerine hediyelerle 700'den fazla ziyaret gerçekleştirerek, onların geleceğini aydınlatmak için çalışıyor.

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri dilendirildikleri tespit edilen çocukların evlerine hediyelerle 700'den fazla ziyaret gerçekleştirerek, onların geleceğini aydınlatmak için çalışıyor.



Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Çocuk Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dilendirilen çocukların daha güvenli hayat sürmeleri ve geleceğe umutla bakmaları için 2015 yılında "Dilendiriciliği Meslek Edindirmeyelim" projesi başlattı.



Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen, Büyükşehir Belediyesi, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR ve Diyanet Vakfı tarafından da desteklenen proje kapsamında 2018 yılında hızlandırılan çalışmalarla kentte dilendirilen çocuklar tespit edildi.



Dilencilik yapan, mendil satan veya cam silen çocukların uyuşturucu, fuhuş ve hırsızlık gibi suçların mağduru olabileceklerini belirleyen polis ekipleri, öncelikle dilendirilen çocukların evine çeşitli hediyelerle 700'den fazla ziyaret gerçekleştirip yaşam şartlarını incelemeye aldı.



Polisler, ziyaretlerde edinilen gözlemler doğrultusunda dilendirilen çocukları yaşadıkları sorunlara göre farklı gruplara ayırarak çalışmalarını bu yönde ilerletti.



Çalışmalar sonucu, korunmaya muhtaç oldukları belirlenen 24 çocuk, Cumhuriyet savcılarının talimatıyla ailelerinden alınarak Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildi. Ayrıca, okula gitmedikleri belirlenen 8 çocuğun da eğitim hayatına devamlılığı sağlandı.



Öte yandan "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan çocuklarını dilendiren 80 aileye adli, 2 bin 999 kişiye de idari işlem yapılarak yaklaşık 400 bin lira para cezası kesildi.



Dilencilik azaldı



Projeyi çok yönlü yürüten yetkililer, ailelerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları da göz önüne alarak, anne ve babalara kolay iş imkanı sunmak için halk eğitim merkezi aracılığıyla meslek edindirme kursları açmaya yönelik de çalışma yapıyor.



Dilenciliğin kentte yüzde 80 azalmasını sağlayan ekipler, çalışmalarını büyük bir çabayla yürüterek bu sorunu tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor.



Ekipler, kıyafet ve kırtasiye gibi yardım yaptıkları çocukların topluma kazandırılması amacıyla tarihi ve kültürel geziler de düzenliyor. Aynı zamanda ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere de iaşe ve yakacak desteği veriliyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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