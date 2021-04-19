Kapı kapı gezerek ücretsiz bin adet pide dağıttılar - Son Dakika

Kapı kapı gezerek ücretsiz bin adet pide dağıttılar

19.04.2021 11:19
Kapı kapı gezerek ücretsiz bin adet pide dağıttılar, System.String[]

Zonguldak Türk Kızılay Şubesi'ne bağlı gönüllü gençler sosyal sorumluluk projesi kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında ücretsiz olarak bin adet pide dağıtımı yaptı.

Zonguldak Türk Kızılay Şubesi'ne bağlı gönüllü gençler sosyal sorumluluk projesi kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında ücretsiz olarak bin adet pide dağıtımı yaptı.

Zonguldak Türk Kızılay Şubesine bağlı gönüllü gençler sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyacı olan aileleri sevindirdi. Kızılay'ın gönüllü gençleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek Fındık suyu Mahallesi'ne gidip ücretsiz olarak bin adet pide dağıtımı yaptı. Yediden yetmişe herkesin büyük ilgi gösterdiği pide dağıtımına vatandaşlarda Kızılay ekibine teşekkür etti. Öte yandan pide dağıtımının önümüzdeki günlerde başka maillerde de devam edeceği öğrenildi.

Zonguldak Kızılay Şubesi Başkanı Aydın Ergenç, "Türk Kızılay Zonguldak Şubesi, Gençlik Kollarımız, Kadın Kollarımız birlikte hafta sonunu fırsat bilerek bin adet pide dağıtımı yapacağız. Fındık Suyu mahallerine bu hafta gireceğiz. Önümüzde ki hafta da diğer mahallelere girerek etkinliğimiz devam edecek. Ayrıca 2 ekibimiz kan bağışı için periyodik gidiyorlar. Emral çarşının orada sergi salonunda da iftar sonra başlayıp saat 24: 00'a kadar devam ediyoruz. Gerçekten kan stoklarımız bayağı azaldı. Ayrıca kadın bağışcılarımızı da bekliyoruz. Kadınlarımız çok az. Kadın bağışcılarımıza da etkinlik yapmayı planlıyoruz. Kan bağışçılarımız şunu versinler verdikleri kan check-up yapılıyor. Bütün Zonguldaklı hemşirelerimizi kan bağışı etkinliğine de davet ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kapı kapı gezerek ücretsiz bin adet pide dağıttılar
Kapı kapı gezerek ücretsiz bin adet pide dağıttılar
Kapı kapı gezerek ücretsiz bin adet pide dağıttılar
Kapı kapı gezerek ücretsiz bin adet pide dağıttılar
Kapı kapı gezerek ücretsiz bin adet pide dağıttılar

Zonguldak, Kızılay, Fındık, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kapı kapı gezerek ücretsiz bin adet pide dağıttılar - Son Dakika


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