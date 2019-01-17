Son Dakika Haberleri: Kapı Kilitlerini Kırıp, Hırsızlık Yapan Sevgililer Yakalandı

Kapı Kilitlerini Kırıp, Hırsızlık Yapan Sevgililer Yakalandı

14 dakika önce

ANTALYA'da kapı göbeklerini kırıp girdikleri çok saylıda evden hırsızlık yapan sevgililer Fadime T.(20) ve Barış K. (21) ile arkadaşları Y.Ö. (17), operasyonla yakalandı.

Kapı Kilitlerini Kırıp, Hırsızlık Yapan Sevgililer Yakalandı, System.String[]
ANTALYA'da kapı göbeklerini kırıp girdikleri çok saylıda evden hırsızlık yapan sevgililer Fadime T.(20) ve Barış K. (21) ile arkadaşları Y.Ö. (17), operasyonla yakalandı.

Çeşitli tarihlerde Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için onlarca güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Polis, şüphelilerin, çok sayıda suçtan kaydı bulunan sevgililer Fadime T. ve Barış K. ile arkadaşları Y.Ö. olduğunu belirledi. Şüphelilerin Kepez ilçesinde kaldığı evi tespit eden polis, önceki gün operasyonla gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, iki ilçede 5 evden cep telefonu, ziynet eşyaları çaldığı ortaya çıktı. Ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edilirken, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sevgililer Fadime T. ile Barış K.'nın, bir süre önce hırsızlık suçundan yattıkları cezaevinden çıktıkları belirtildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:50 Kaynak: DHA

Kepez, Antalya, 3. Sayfa
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