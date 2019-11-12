Son Dakika Haberleri: Kapı kollarına asit döken saldırgan Rusya'da aranıyor
Son Dakika Güncel Kapı kollarına asit döken saldırgan Rusya'da aranıyor - Son Dakika

Kapı kollarına asit döken saldırgan Rusya'da aranıyor

6 saat önce

Rusya'da kapı kollarına sülfürik asit döken ve bölge halkı tarafından 'Asitli Manyak' olarak anılan saldırgan, polis tarafından aranıyor.

Kapı kollarına asit döken saldırgan Rusya'da aranıyor, System.String[]

Rusya'da kapı kollarına sülfürik asit döken ve bölge halkı tarafından 'Asitli Manyak' olarak anılan saldırgan, polis tarafından aranıyor. Saldırganın, 63 yaşındaki bir kadını yaraladığı bildirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da binaların kapı kollarına sülfürik asit döken ve bölge halkının 'Asitli Manyak' olarak adlandırdığı saldırgan, polis tarafından aranıyor. Saldırganın, 63 yaşındaki bir kadının kapısının koluna asit dökerken görüldüğü ve sakallı olduğu belirtiliyor.

63 yaşındaki kadının kapı koluna dokunduktan sonra ellerinde kaşınma ve yanma hissettiği, ardından da hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kadının ellerinde birinci dereceden yanıklar oluştuğu duyuruldu. Öte yandan, asitli saldırıya uğrayan kadının evinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, saldırganın kapı koluna, elinde tuttuğu kırmızı renkli şişeyle asit döktüğü görüldü.

Rus polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Saldırganın kapı koluna asit dökme anı

-Detaylar


Moskova, Polis, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Beyoğlu'nda hırsızları apartmana kilitleyip polislere teslim etti
9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı Öldürdüğü kadının cenazesine katılmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 23:13:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapı kollarına asit döken saldırgan Rusya'da aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]