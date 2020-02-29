Kapı kollarını güvenli hale getirdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapı kollarını güvenli hale getirdiler - Son Dakika

Kapı kollarını güvenli hale getirdiler

6 saat önce

Sungurlu İsmetpaşa İlkokulu, kapı kollarını güvenlik bariyerli kapı kolları ile değiştirerek öğrencilerin güvenliğini artırdı.

Kapı kollarını güvenli hale getirdiler, System.String[]

Sungurlu İsmetpaşa İlkokulu, kapı kollarını güvenlik bariyerli kapı kolları ile değiştirerek öğrencilerin güvenliğini artırdı.


Yapılan açıklamada, "Kapı kollarını güvenlik bariyerli kapı kolları ile değiştirerek öğrencilerimizin güvenliğini artırdık. Yardım gelirleri ve duyarlı velilerimizin katkılarıyla tedarik ettiğimiz kapı kollarını montajını personelimizin çabası ile yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kazasız belasız günler diliyoruz" dendi. - ÇORUM

Sungurlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
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