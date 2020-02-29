Kapı kollarını güvenli hale getirdiler - Son Dakika

Kapı kollarını güvenli hale getirdiler
6 saat önce
Sungurlu İsmetpaşa İlkokulu, kapı kollarını güvenlik bariyerli kapı kolları ile değiştirerek öğrencilerin güvenliğini artırdı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
Sungurlu İsmetpaşa İlkokulu, kapı kollarını güvenlik bariyerli kapı kolları ile değiştirerek öğrencilerin güvenliğini artırdı.
Yapılan açıklamada, "Kapı kollarını güvenlik bariyerli kapı kolları ile değiştirerek öğrencilerimizin güvenliğini artırdık. Yardım gelirleri ve duyarlı velilerimizin katkılarıyla tedarik ettiğimiz kapı kollarını montajını personelimizin çabası ile yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kazasız belasız günler diliyoruz" dendi. - ÇORUM
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