Kapı kollarını güvenli hale getirdiler - Son Dakika

Sungurlu İsmetpaşa İlkokulu, kapı kollarını güvenlik bariyerli kapı kolları ile değiştirerek öğrencilerin güvenliğini artırdı.



Yapılan açıklamada, "Kapı kollarını güvenlik bariyerli kapı kolları ile değiştirerek öğrencilerimizin güvenliğini artırdık. Yardım gelirleri ve duyarlı velilerimizin katkılarıyla tedarik ettiğimiz kapı kollarını montajını personelimizin çabası ile yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kazasız belasız günler diliyoruz" dendi. - ÇORUM