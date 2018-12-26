Kapı Kolunuzda Bunu Görürseniz, Hemen Uzaklaşın ve Yardım İsteyin!
1 saat önce
Kapı Kolunuzda Bunu Görürseniz, Hemen Uzaklaşın ve Yardım İsteyin!
Kapı Kolunuzda Bunu Görürseniz, Hemen Uzaklaşın ve Yardım İsteyin!
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:19 Kaynak: Youtube
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