Kapı komşusu 85'lik iki ninenin hem doğum günü hem Anneler Günü kutlandı - Son Dakika

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, aynı gün doğan iki kapı komşusuna unutamayacakları bir gün yaşattı. Her ikisi de 10 Mayıs 1934 doğumlu olan Nezahat Erdem ve Saliha Kavlak'ın hem doğum günü hem de Anneler Günü kutlandı.



Başkan Balcı, 85 yaşındaki Nezahat Erdem ve Saliha Kavlak'a unutamayacakları bir sürpriz yaşattı. Siteler Taşdelen Caddesi'nde kapı komşusu olan Nezahat Erdem ve Saliha Kavlak, hayatlarında ilk kez doğum günü kutlamanın hem de Anneler Günü'nü kutlamanın sevincini bir arada yaşadı. Başkan Balcı'yı elinde pastayla karşılarında gören Nezahat ve Saliha ninenin sevinci görülmeye değerdi.



Bu güzel sevince ortak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Balcı, "Nezahat ve Saliha teyzelerimiz aynı gün doğmuşlar. Her ikisi de 10 Mayıs 1934 doğumlu, yani 85 yaşındalar. Ayrıca bugün bir de Anneler Günü. 2 güzel günün bir araya gelmesini değerlendirelim, bugün onlara unutmayacakları bir sürpriz yapalım istedik. Sabah saatlerinde hemen organize olduk. İlk kez mum üflediler. Heyecanları, sevinçleri görülmeye değerdi. Bütün büyüklerimiz gibi Nezahat ve Saliha teyzelerimiz de başımızın tacı. Hem doğum günleri, hem de Anneler Günü kutlu olsun. Her ikisine de sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum, ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.



"Anneler başımızın tacı"



Başkan Balcı, "Bugün bu güzel teyzelerimize sürpriz yaptık. Ama tüm annelerimiz kalbimizde. Hepsinin bizim gönlümüzde yeri çok önemli, çok güzel. Hepsi başımızın tacı. Tüm annelerimizin bu güzel gününü kutluyor, hayatta olan annelerimize sağlık ve mutluluk diliyor, ebediyete intikal eden annelerimize ise Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - ANKARA