Son Dakika Haberleri: Kapı korkuluğuna başı sıkışan küçük kızı itfaiye kurtardı
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Kapı korkuluğuna başı sıkışan küçük kızı itfaiye kurtardı

16 dakika önce

ADIYAMAN'da, oyun oynarken, başı kapının korkuluğa sıkışan İmran Bozkurt'u (5) itfaiye ekipleri, demirleri keserek, kurtardı.

Kapı korkuluğuna başı sıkışan küçük kızı itfaiye kurtardı, System.String[]
ADIYAMAN'da, oyun oynarken, başı kapının korkuluğa sıkışan İmran Bozkurt'u (5) itfaiye ekipleri, demirleri keserek, kurtardı.
Olay, öğle saatlerinde, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Evde oyun oynarken başını kapının demir korkuluklarına sıkıştıran İmran Bozkurt, annesinden yardım istedi. Annesi tüm çabalarına rağmen kızını sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiyeyi çağırdı. İhbarla eve gelen itfaiye ekibi, küçük kızı demir korkulukları keserek, kurtardı. Ağlayan küçük kızı teselli eden annesi, itfaiye görevlilerine teşekkür etti.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:01 Kaynak: DHA
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