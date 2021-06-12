Kapı önlerindeki ayakkabıları çöp kovasına doldurarak çaldı - Son Dakika

MERSİN'de, apartmana giren hırsızlık şüphelisi, 8 dairenin kapısının önündeki ayakkabıları seçerek, çöp kovasına doldurup, çaldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, 4 Haziran'da, merkez Toroslar ilçesine bağlı H. Okan Merzeci Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kapıyı gece zorlayarak, açıp, apartmana giren kimliği belirsiz kişi, 8 dairenin kapısının önündeki ayakkabıları seçerek, çöp kovasına doldurdu. Çaldığı ayakkabılarla kaçan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sabah uyandıklarında kapılarının önündeki ayakkabıları bulamayan bina sakinleri ise polise başvurup, şikayette bulunurken, hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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