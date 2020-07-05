Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok...En büyük makam odası ile şeffaflığı başka... - Son Dakika

Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok...En büyük makam odası ile şeffaflığı başka...

Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok...En büyük makam odası ile şeffaflığı başka boyuta taşıdı Mustafakemalpaşa Belediyesi'nde artık kapı, duvar, randevu, bürokrasi, hatta artık belediye binası bile yok.

Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok...En büyük makam odası ile şeffaflığı başka boyuta taşıdı

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BURSA - Mustafakemalpaşa Belediyesi'nde artık kapı, duvar, randevu, bürokrasi, hatta artık belediye binası bile yok. Makam odasını ilçenin merkezi noktasındaki Adnan Menderes Meydanı'na taşıyan Başkan Mehmet Kanar, belediyeden önce vatandaşları ağırlıyor ve görüşüyor.

100 yılı geride bırakan belediye tarihinde ihaleleri canlı yayımlayarak ilke imza atan, makam odası ve tüm birimlerde açık kapı uygulamasını başlatan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, makam odasını Adnan Menderes Meydanı'na taşıyarak ulaşılabilir başkan ve şeffaf belediyecilik anlayışını da başka bir boyuta taşıdı. Bir yıllık görev süresi zarfında ilçenin çok uzun yıllardır bekleyen içme suyu, alt yapı, ulaşım, spor ve kültür merkezi, tarıma yönelik tarihi projelerin startını veren Mehmet Kanar, özellikle sosyal belediyecilik ve şeffaf yönetim anlayışının en iyi örneklerini uygulayan belediyelerin başında geliyor. Başkanı ilçenin merkezi mevkiindeki Adnan Menderes Meydanında makam masasında çalışırken gören vatandaşlar ise duygularını 'şaşkınız, şaka gibi ve helal olsun' gibi kelimelerle ifade ediyor.

İlçe genelinde yardıma muhtaç vatandaşlar için, market ve AŞ evi uygulaması başlatan Başkan Mehmet Kanar, sadece önümüzdeki haftalarda ihtiyaç sahiplerine 15 ton erzak ve binlerce hijyen malzemesi dağıtılacağını duyurdu. Yaşlı, engelli ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların için 'Biz geldik. Belediye Evinizde' uygulaması başlatarak onları düzenli olarak evlerinde ziyaret eden belediye ekipler, pazar alışverişlerinde vatandaşlara yardımcı olup, onları evlerine bırakıyor.

Yoğun ilgi sebebiyle her vatandaşın talebini karşılıksız bırakmak istemeyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, vatandaşları geri çevirmemek için toplantılarını ileri saatlere kaydırdı. Belediyeden çıkış saati en erken 21.00'lere ulaşan Başkan Mehmet Kanar, daha fazla kişiye zaman ayırmak için makam odasını meydana taşıdı. Vatandaşları burada ağırlayan, sohbet eden ve yardımcı olan Başkan Kanar, günlük işlerini aynı anda sürdürüyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin en güvenilir kamu kurumlarının başında geldiğine dikkat çeken Başkan Mehmet Kanar, gösterilen yoğun ilgi, sevgi ve güvenden dolayı tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Menderes, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok...En büyük makam odası ile şeffaflığı başka... - Son Dakika

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