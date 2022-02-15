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Kapı ve pencere hırsızları yakalandı - Son Dakika

Kapı ve pencere hırsızları yakalandı

15.02.2022 19:58
Kapı ve pencere hırsızları yakalandı

Şanlıurfa'da iş yeri önündeki kapı ve pencereleri çalan hırsızlar, 25 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da iş yeri önündeki kapı ve pencereleri çalan hırsızlar, 25 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Günbalı Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Ö.ye ait demir doğrama atölyesi önünde, demir kapı ve pencelerinin çalınması olayıyla ilgili şüpheli şahıs veya şahısların tespiti için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri, kırsal Günbalı Mahallesi'nden başlayarak, 20 kilometrelik yol boyunca 9 ayrı noktadaki 25 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, beyaz renkli pikap tarzı bir hurda aracının bölgede gezdiğini belirledi. Aynı güzergahta bir yakıt istasyonuna giren araç, plaka tespiti sonrası takibe alındı. Eşgalleri belirlenen şahıslar, jandarma ekiplerince adreslerinde gözaltına alındı. Bir şahsın ise arama çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ŞANLIURFA

Kapı ve pencere hırsızları yakalandı

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Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kapı ve pencere hırsızları yakalandı - Son Dakika


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