Kapı ve pencerelerini kırıp girdikleri evlerden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

MERSİN'in Anamur ilçesinde kapı ve pencerelerini kırarak girdikleri evlerden hırsızlık yapan 4 kişi, yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimsenin bulunmadığı evlere kapı ve pencerelerini kırarak girip hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 4 kişiyi tespit etti. 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen jandarma, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalıntı 2 kol saati ve bir cep telefonu ele geçirildi.Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinde suçlarını itiraf etti. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.