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'KAPICI, ÇATI YANGININI TASARLAYARAK ÇIKARDI' İDDİASI - Son Dakika

'KAPICI, ÇATI YANGININI TASARLAYARAK ÇIKARDI' İDDİASI

11.11.2021 11:30

ESKİŞEHİR'de işten çıkarıldığı 11 katlı apartmanın çatısında kasten yangın çıkardığı iddiasıyla tutuklanan kapıcı Yunus Emre Aydoğdu (29) ile ilgili soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'de işten çıkarıldığı 11 katlı apartmanın çatısında kasten yangın çıkardığı iddiasıyla tutuklanan kapıcı Yunus Emre Aydoğdu (29) ile ilgili soruşturma sürüyor. Site yöneticisi Osman Emral, Aydoğdu'nun yangını tasarlayarak çıkardığını ve farklı bir bloğun otoparkından çıkış yaptığını tespit ettiklerini belirterek, "İtfaiye, bloğu boşaltalım deyince alarmı kullanmaya kalktık, çalışmadı. Arkadaşlar, baktıklarında kablolarının çıkartılmış olduğunu gördü. Demek ki tasarlayarak bu işi yapmış" dedi.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloklu sitenin 11 katlı C bloğunun çatısında 6 Kasım'da saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Apartmanda oturanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, merdivenli araçlarla alevlere müdahale ederken, tedbir amacıyla 66 dairedeki yaklaşık 200 kişi tahliye edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü.

2 KEZ GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturmada, yangını apartmandaki şikayetler nedeniyle işten çıkarılan kapıcı, evli ve 2 çocuk babası Yunus Emre Aydoğdu'nun kasten çıkardığı tespit edildi. Gözaltına alınan Aydoğdu, ifadesinin ardından 'kasten yangın çıkarma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ile halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Aydoğdu, savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aydoğdu'nun bu kez apartmandaki yangın söndürme sistemini ve su vanalarını kapattığı tespit edildi. Bunun üzerine yeniden gözaltına alınıp ikinci kez adliyeye sevk edilen Aydoğdu, bu kez adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma savcının itirazı üzerine Aydoğdu hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince yakalanan Aydoğdu, cezaevine konuldu.

LOBİ GÖREVLİSİ KADINI DA TACİZ ETMİŞ

Aydoğdu'nun çıkardığı yangın sonrasında harabeye dönen çatı katında temizlik çalışmaları başlatıldı. Site yöneticisi Osman Emral, şüphelinin lobide görevli bir kadını da taciz ettiği ve bununla ilgili de suç duyurusun bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şüphelinin lobi görevlisi hanımefendiye tacizde bulunmasından ve hakkında gelen şikayetlerden dolayı savunmasını alıp, iş akdini feshetmiştik. Bunu üzerine böyle bir eyleme kalkıştığını kendisi itiraf etmiş. İşten atılmasını hazmedemediği için bizi yakmaya karar vermiş. Olay sonrası ifademizi verdik, o arada şüpheli önce serbest bırakıldı. Sonra itiraz ettik tekrar gözaltına alındı ve yine serbest bırakıldı. Sonra Avukat Esra Ör Hanımefendi vasıtasıyla tüm bina sakinlerimizden imza toplayıp tekrar başsavcılığa müracaat ettik. Şu anda tutuklu. Önümüz kış olduğu için bir an önce çatımızı örtmek durumundayız. Çatıdaki molozu kaldırma ve inşaat işlerine başladık. Kapıcı apartmanın yangın söndürme sisteminin vanalarını kapatmış. Alarmı da kapatmış. Çünkü itfaiye, bloğu boşaltalım deyince alarmı kullanmaya kalktık, çalışmadı. Arkadaşlar baktıklarında kablolarının çıkartılmış olduğunu gördü. Demek ki; tasarlayarak bu işi yapmış. Kapıyı bariyerle kapattığını görmüşler. Sonra kameraları incelediklerinde çocuklarını ve eşini alıp, yanlarında bir çanta ile B bloğun otopark çıkışından çıkmış. Normal kapıdan değil, otopark çıkışından çıkmış" diye konuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

'KAPICI, ÇATI YANGININI TASARLAYARAK ÇIKARDI' İDDİASI
'KAPICI, ÇATI YANGININI TASARLAYARAK ÇIKARDI' İDDİASI
'KAPICI, ÇATI YANGININI TASARLAYARAK ÇIKARDI' İDDİASI
'KAPICI, ÇATI YANGININI TASARLAYARAK ÇIKARDI' İDDİASI
'KAPICI, ÇATI YANGININI TASARLAYARAK ÇIKARDI' İDDİASI
'KAPICI, ÇATI YANGININI TASARLAYARAK ÇIKARDI' İDDİASI
'KAPICI, ÇATI YANGININI TASARLAYARAK ÇIKARDI' İDDİASI
'KAPICI, ÇATI YANGININI TASARLAYARAK ÇIKARDI' İDDİASI
'KAPICI, ÇATI YANGININI TASARLAYARAK ÇIKARDI' İDDİASI
'KAPICI, ÇATI YANGININI TASARLAYARAK ÇIKARDI' İDDİASI
'KAPICI, ÇATI YANGININI TASARLAYARAK ÇIKARDI' İDDİASI
'KAPICI, ÇATI YANGININI TASARLAYARAK ÇIKARDI' İDDİASI
'KAPICI, ÇATI YANGININI TASARLAYARAK ÇIKARDI' İDDİASI
'KAPICI, ÇATI YANGININI TASARLAYARAK ÇIKARDI' İDDİASI
'KAPICI, ÇATI YANGININI TASARLAYARAK ÇIKARDI' İDDİASI

Yunus Emre, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'KAPICI, ÇATI YANGININI TASARLAYARAK ÇIKARDI' İDDİASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'KAPICI, ÇATI YANGININI TASARLAYARAK ÇIKARDI' İDDİASI - Son Dakika
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