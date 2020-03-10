Kapıcı, elektronik atıklardan elektrikli araç yaptı - Son Dakika

Gaziantep'te kapıcılık yapan Zafer Ayaz, elektronik atıklardan saatte 50 kilometre hızla giden yüzde yüz elektrikli araç üretmeyi başardı. 8 saatte dolan iki ayrı bataryası ile 100 kilometre yol alan araca kapıcılardan talep yağıyor.



Zafer Ayaz, çocukken hayal ettiği aracın projesini 6 yıl önce hazırladı. Maddi imkansızlıklardan dolayı 4 ay önce yapımına başladığı aracın tamamında atık malzemeler kullandı. Aracın, kaportası buzdolabından, panjuru meyve kasasından yapan Ayaz, direksiyonunda ise bisiklet jantı ve su gider borusu kullandı. Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesinde 11 yıldır kapıcı olarak çalışan Zafer Ayaz, bundan sonraki projesinin ise kendi kendini şarj eden araç yapmak olduğunu söyledi.



Ayaz, kapıcıların en büyük sıkıntısının market ve fırın siparişlerinin taşınması olduğunu belirterek, "Bina görevlilerinin bir sıkıntısı vardı market ve fırın işleri için gidip gelmek, malzeme taşımakta zorlanıyorduk, biz de tamamen evsel atıklarla kendimize araç yaptık. Proje, tasarım, yapması her şeyi 4 ay sürdü. Masrafımız ise 4-5 bin lira oldu" dedi.



Aracın tamamen elektrikli, 100 kilometre menzile sahip olduğunu ifade eden Ayaz, "Herhangi bir yedek parçası yok, yağ ihtiyacı yok tamamen el yapımı bir araçtır. Kullandığımız malzemeler tamamen elektronik atıklarından. Örneğin ön panjurumuz bir meyve kasasının altıdır, direksiyon simidimiz bisiklet jantıdır, üst kaplama stor perdedir, sacları buzdolabı sacı. Aracımız çift çeker ve tek çift olarak dönüşebiliyor onun için menzili de uzuyor. Aracımızın ileri versiyonu da tamamen kendi kendini şarj edeni bir araç olacak. Şuan projemiz yarım bunu ihtiyaçtan dolayı sağa sola gitmek için yaptım" şeklinde konuştu.



Aracın kendi atölyesinde çok kısıtlı imkanlarla yapıldığını kaydeden Zafer Ayaz, "Biraz destek olunması gerek. Aşırı bir petrol bağımlılığımız var, bu bağımlılıktan kurtulmamız gerekir. Görenler şaşırıyor fotoğraf çektiriyor, satılık mı diyen oluyor bölgedeki tüm kapıcı arkadaşların siparişi var birer tane yapacağız onlara ve markete gidip gelme işinden kurtaracağız inşallah" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP