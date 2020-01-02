Kapıcı; görevinden istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapıcı; görevinden istifa etti - Son Dakika

Kapıcı; görevinden istifa etti

7 saat önce

Zonguldak Milli Eğitim Müdür vekili Murat Kapıcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kapıcı; görevinden istifa etti, System.String[]

Zonguldak Milli Eğitim Müdür vekili Murat Kapıcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.


Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Vekilliği görevini sürdüren Kapıcı, görevinden istifa etti. Ardından veda mesajı yayınlayan Kapıcı, "Çok değerli meslektaşlarım. İl müdürlüğünden ayrılmış bulunmaktayım. Yaptığınız özverili çalışmalardan ötürü sizlere sonsuz teşekkür ederim. Bu süreçte il Müdürümüz Harun Bey ve sizlere her zaman destek olacağımı bilmenizi isterim. Ayrıca müdürlüğüm süresince bana destek olan sayın valimiz Erdoğan Bektaş'a sonsuz şükranlarımı arz ederim" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gökhan Özoğuz, birbirine sarılan iki öğretmene verilen cezaya tepki gösterdi
Okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenlere soruşturma Hakemi yumruklayarak bayıltan oyuncu 1 yıl futboldan men edildi Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker oldu

Son Dakika Haberleri
20:15 Aziz Yıldırım ve 35 sanık yeniden yargılanacak - Son Dakika
20:14 İl Sağlık Müdürlüğü'nden Yedikule Hastanesi'ndeki kokuya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
20:14 MSB: "Pençe-3 harekat bölgesinde iki asker şehit oldu" - Son Dakika
20:11 Balıkesir aldatan eşinin kıyafetlerini yaktı, sosyal medyadan canlı yayın yaptı - Son Dakika
20:09 Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı denetim bilançosunu açıkladı - Son Dakika
19:59 Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker oldu - Son Dakika
18:57 Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 20:22:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapıcı; görevinden istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]