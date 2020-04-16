Kapıcıların 'virüs' endişesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapıcıların 'virüs' endişesi - Son Dakika

Kapıcıların 'virüs' endişesi

7 saat önce

Samsun'da kapıcılar mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını belirterek her an virüs kapma ve yayma tehlikesi ile karşı karşıya kaldıklarını ve gerekli kurumlardan maske, eldiven ve dezenfektan talep ettiklerini söylediler.

Kapıcıların 'virüs' endişesi, System.String[]

Samsun'da kapıcılar mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını belirterek her an virüs kapma ve yayma tehlikesi ile karşı karşıya kaldıklarını ve gerekli kurumlardan maske, eldiven ve dezenfektan talep ettiklerini söylediler.


Samsun'da Kalorifer ve Kapıcılar Derneği binası çatısı altında faaliyetlerini yürüten kapıcılar, korona virüs salgını karşısında destek ve yardım bekliyor. Her gün site içerisinde yüzlerce insan ile temas ettiklerini altını çizen Karadeniz Bölgesi Konut Kapıcılar ve Kaloriferciler Yardımlaşma Derneği (KAPKADER) Başkanı İlhami Dinçer, "Ülke olarak 'Evde Kal' çağrısı kapsamında vatandaşlarımız evlerinde kaldıkları gibi market ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasını apartman görevlilerinden talep etmekte, bu talebi karşılamaya çalışan meslektaşlarımız ise söz konusu hastalık tehlikesi altında, normal mesai saatlerinin de üzerinde çalışmak zorunda kalmaktadır. Bununla beraber tarafımıza gelen şikayetler dahilinde bazı kötü niyetli apartman yönetimlerinin, salgın sebebiyle apartmanlarının ilaçlanması işlemlerini bile apartman görevlileri arkadaşlarımıza baskı kurarak yaptırdıklarını ve apartman sakinlerininse mevcut hastalık hallerini apartman görevlilerine bildirmeden, isteklerde bulunduğunu ve apartman görevlilerini hastalık tehlikesi altında bıraktıklarını tespit etmiş bulunmaktayız" dedi.


"Belediyelerden maske, eldiven ve dezenfektan talep ediyoruz"


Apartman görevlileri ve kaloriferciler olarak kovid-19 salgını süresince en az sağlık çalışanları kadar kendilerinin de büyük riskler altında olduğunu ifade eden Başkan Dinçer, "Apartman görevlileri ve kaloriferciler olarak bu kovid-19 salgını süresince en az sağlık çalışanları kadar bizler de büyük riskler altında kalmaktayız. Bu süreçte hem bizlerin hem de apartman sakinlerinin alınması gereken tedbirler hakkında devletimiz tarafından bilgilendirilmesi ve gereken önleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir. En çok insanla muhatap olan meslek grubu olduğumuz için, en çok hastalık riski altında kalan grupta bulunmaktayız. Ne yazık ki yapmış olduğumuz görevin diğer meslekler kadar itibar görmemesinden kaynaklı olarak bu konuda yetkililerce bir önlem tedbiri de bugüne kadar alınmamıştır. Valilik ve belediyeler bünyesinde apartman görevlileri iş birliği içinde çalışmasını sağlayarak, hasta olan vatandaşların ve apartman görevlilerinin tespiti yapması ve yapılan tespitler ışığında bizlerle bilgi paylaşımında bulunarak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Bunun yanın da bizlere görevimizi sürdürebilmemize yardımcı maske, eldiven gibi tıbbi teçhizatın biran evvel sağlanması lazımdır" diye konuştu. - SAMSUN

Karadeniz Bölgesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:33 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
Edremit'te 4 apartman karantinaya alındı Bursa'da sosyal mesafeye uyulmayan semt pazarı, koronavirüse davetiye çıkarıyor Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı Tüm uyarılara rağmen parka giden vatandaş: Virüsten ölmeyi bekliyorum Fatih'teki Pazar yerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın İtalya'dan dönen öğrenciler, İtalya ile Türkiye'yi kıyasladı Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var Gizli hayırsever bakkallardaki 10 bin liralık borcu ödedi İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti Parklarda vatandaşların bir araya gelmemesi için sulama sistemi aktif hale getirildi Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak         
18:14
İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti         
17:40
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak         
17:32
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi         
17:31
Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi         
17:25
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti         
17:05
Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak         
17:00
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti         
16:51
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı         
16:50
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti         
16:49
Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı         
16:37
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak         
16:28
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi         
16:26
İmamoğlu, İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti         
16:23
Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun         
16:22
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:18
Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik         
16:18
İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti         
16:17
Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı         
16:13
10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı 10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı         
16:10
Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı         
16:09
Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı         
15:54
Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz         
15:36
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı         
15:34
Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı         
15:25
Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak         
15:21
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı         
15:20
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 18:34:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapıcıların 'virüs' endişesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]