Kapıda ekmek satışı - Son Dakika

Kapıda ekmek satışı
6 saat önce
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devam eden sokağa çıkma yasağı, vatandaşların ekmeğe olan talebini artırdı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devam eden sokağa çıkma yasağı, vatandaşların ekmeğe olan talebini artırdı. Sokağa çıkma yasağının 2. gününde İstanbul'daki ekmek fırınları üretime ara vermeden devam ediyor. Çekmeköy'de de, ekmekler, fırıncılar tarafından araçlara yüklendikten sonra sokak sokak dolaşılarak vatandaşlara ulaştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 06:50 Kaynak: AA
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