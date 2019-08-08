KAPIDA ÖDEMELİ SİPARİŞE DEFOLU ÇORAP GÖNDEREN ŞÜPHELİLERE OPERASYON KAMERADA

İstanbul'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden alışveriş yapan vatandaşlara, sipariş verdiği ürünlerin yerine defolu çorap gönderen şüphelilere yönelik çok sayıda şikayet üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin, güvenli alışveriş sitelerinin görsellerini kullanıp ürün fiyatlarını çok ucuz tutarak vatandaşları kandırdıkları, kapıda ödemeli verilen siparişlerin yerine defolu çorap gönderdikleri, EFT yöntemiyle sipariş veren vatandaşlara ise ürün göndermedikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin bu yöntemle bir çok ilden 125 vatandaşı dolandırdıkları, polisin sipariş fişleri üzerine yapmış olduğu incelemede 500 binlira dolandırıcılık yaptıkları ve çalışmanın sürdüğü bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla 3'ü de serbest bırakıldı.

POLİSTEN VATANDAŞLARA UYARI

Polis, internet üzerinden alışveriş yapacak vatandaşlara, kurumsal niteliği olan güvenli e-ticaret sitelerinden, 3D (GET) güvenliği olan sitelerden, kapıda ödemeli gönderilen paketlerin şeffaf paketler içinde olmaları, normal fiyatının çok altında satışa sunulan ürünlerden uzak durmaları, sosyal medya platformlarından reklamı yapılan kaynağı belirsiz sitelerden uzak durmaları, faturası ve sevk irsaliyesi olmayan ürünleri kesinlikle teslim almamaları, içinden farklı ürün çıkan paketleri kargo şirketi aracılığıyla tutanak tutmaları ve yasal süreç içerisinde iadesini istemeleri, satıcı ile temas kuramaması durumda Tüketici Hakem Heyetlerine ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına şikayette bulunmaları konusunda uyarıda bulundu.

Görüntü dökümü:

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-Operasyon görüntüleri

-Sitenin görüntüsü

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı



- İstanbul