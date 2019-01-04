Kapıdağ Beyaza Büründü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beklenen kar yağışı başladı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beklenen kar yağışı başladı. Kapıdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü.



Bandırma'da devam eden sağanak yağış, akşam saatlerinden itibaren yüksek bölgelerde yerini kara bıraktı. Bilhassa Bandırma'nın yüksek tepelerinde etkili olan kar sebebiyle Kapıdağ Yarımadası ve Edincik Mahallesi'nin üst kısımları beyaza büründü. Kkar yağışının akşam saatlerine doğru şiddetlenmesi beklenirken, gece saatlerinde hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. - BALIKESİR

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