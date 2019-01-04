Son Dakika Haberleri: Kapıdağ Beyaza Büründü

Kapıdağ Beyaza Büründü

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beklenen kar yağışı başladı.

Kapıdağ Beyaza Büründü, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beklenen kar yağışı başladı. Kapıdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü.

Bandırma'da devam eden sağanak yağış, akşam saatlerinden itibaren yüksek bölgelerde yerini kara bıraktı. Bilhassa Bandırma'nın yüksek tepelerinde etkili olan kar sebebiyle Kapıdağ Yarımadası ve Edincik Mahallesi'nin üst kısımları beyaza büründü. Kkar yağışının akşam saatlerine doğru şiddetlenmesi beklenirken, gece saatlerinde hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:50 Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı Son Dakika! İran, Atlas Okyanusu'nun Amerika Kıyılarına Savaş Gemileri Göndereceğini Duyurdu

Yaban Hayvanlarını Beslemek İçin Ormana Giden Vatandaş, Kalp Krizinden Öldü Sağlık Bakanlığına 6 bin 409 Personel Alımı İçin Bugün Son Gün
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 14:10:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapıdağ Beyaza Büründü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]