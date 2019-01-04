Kapıdağ Beyaza Büründü
52 dakika önce
Kapıdağ beyaza büründüBALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beklenen kar yağışı başladı.
Kapıdağ beyaza büründü
BALIKESİR - Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde beklenen kar yağışı başladı. Kapıdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü.
Bandırma'da devam eden sağanak yağış, akşam saatlerinden itibaren yüksek bölgelerde yerini kara bıraktı. Bilhassa Bandırma'nın yüksek tepelerinde etkili olan kar sebebiyle Kapıdağ Yarımadası ve Edincik
Mahallesi'nin üst kısımları beyaza büründü. Kar
yağışının akşam saatlerine doğru şiddetlenmesi beklenirken, gece saatlerinde hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:21 Kaynak: İHA
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