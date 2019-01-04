Son Dakika Haberleri: Kapıdağ Beyaza Büründü

Kapıdağ Beyaza Büründü

52 dakika önce

Kapıdağ beyaza büründüBALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beklenen kar yağışı başladı.

Kapıdağ beyaza büründü

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beklenen kar yağışı başladı. Kapıdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü.
Bandırma'da devam eden sağanak yağış, akşam saatlerinden itibaren yüksek bölgelerde yerini kara bıraktı. Bilhassa Bandırma'nın yüksek tepelerinde etkili olan kar sebebiyle Kapıdağ Yarımadası ve Edincik Mahallesi'nin üst kısımları beyaza büründü. Kar yağışının akşam saatlerine doğru şiddetlenmesi beklenirken, gece saatlerinde hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

Balıkesir, Kar, Bandırma, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'nin Kar Uyarısı Sonrası Teyakkuza Geçen İBB Ekipleri Hazırlıklarını Tamamladı Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 2 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

İntihara Kalkışan Çılgın Aşık, Kırgızistan'dan Sevgilisini İstedi Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Arkadaşı Ağır Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:13:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapıdağ Beyaza Büründü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]