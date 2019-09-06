Kapıdağ Bisiklet Festivali başladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kapıdağ Bisiklet Festivali yapılan törenle başladı.



Bandırma Bisiklet Grubu BANBİS'in düzenlediği 3. Kapıdağ Bisiklet Festivali, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle başladı. İlk olarak törende festival açılış konuşmasını yapan Bandırma Bisiklet Grubu Başkanı Olcay Türker, festivalin gerçekleşmesine katkı sunan Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'a teşekkür etti. Açılış konuşmasının ardından söz alan Belediye Başkan Tolga Tosun, Bandırma Belediyesi olarak bu tür organizasyonlara önem verdiklerini belirterek belediyenin imkanları ölçüsünde katkı sunmaktan kıvanç duyuyorum"dedi.



Konuşmaların ve fotoğraf çekimlerinin ardından tüm katılımcılar Belediye Başkanı Tolga Tosun ile birlikte Cumhuriyet Caddesi boyunca pedal çevirerek festival coşkusunu başlattı. - BALIKESİR