Kapıdağ'da çöplük alanda yangın
38 dakika önce
Kapıdağ'da çöplük alanda yangınBALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde çöplükte başlayan arazi yangınında zeytinliklere de zarar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:27 Kaynak: İHA
Kapıdağ'da çöplük alanda yangın
BALIKESİR - Balıkesir
'in Erdek
ilçesinde çöplükte başlayan arazi yangınında zeytinliklere de zarar verdi.
Toma Deresi mevkiinde belediye tarafından kullanılan eski çöplükte başlayan yangın kısa sürede yan tarafında bulunan zeytinlik araziye sıçradı. Bandırma
Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekiplerin müdahale ettiği yangına Çanakkale
'den gelen helikopterler de destek verdi. Yangından ne kadar alanın etkilendiği henüz belirlenemezken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
İzmir'de korkutan yangın! Ormanlık alana sıçradı
Antalya'da orman yangını: 1 hektar orman alanı kül oldu
Serinlemek için göle giren AK Parti ilçe yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı!
"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu