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Kapıdağ'da çöplük alanda yangın

38 dakika önce

Kapıdağ'da çöplük alanda yangınBALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde çöplükte başlayan arazi yangınında zeytinliklere de zarar verdi.

Kapıdağ'da çöplük alanda yangın
BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde çöplükte başlayan arazi yangınında zeytinliklere de zarar verdi.
Toma Deresi mevkiinde belediye tarafından kullanılan eski çöplükte başlayan yangın kısa sürede yan tarafında bulunan zeytinlik araziye sıçradı. Bandırma Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekiplerin müdahale ettiği yangına Çanakkale'den gelen helikopterler de destek verdi. Yangından ne kadar alanın etkilendiği henüz belirlenemezken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kapıdağ'da çöplük alanda yangın
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:27 Kaynak: İHA
Balıkesir, Erdek, Yerel
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